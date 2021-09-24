台東景點｜夏日自駕尋藝去 綠野青山中享受微涼的最後陽光
秋天看似近了，其實夏日仍依依不捨地徘徊，在溫暖與涼爽變化的季節中，與好姊妹展開睽違已久的自駕遊最舒心，此時的台東，綠野清新，海水更藍，物產豐美，兩大藝術盛會接替登場，直到年底之前都是尋藝好時光。
行遍天下旅遊網
2021-09-24 06:30:41
溫柔療癒系的藝術假期
在藝術愛好者眼中，台東宛如一座大型戶外美術館，從初夏舉行的《縱谷大地藝術季—漂鳥197》今年將展出場地從池上往南移至關山、鹿野，作品《雲朵製造所》、《療癒系列》、《蛻變前的等待》分別設置在關山親水公園的人造山丘頂、榕樹群及荷花池畔；新良濕地的《粉紅河馬》、鄉公所戶外綠地的《穹頂上有花》、后湖稻田間的《貓咪種子》，則以鹿野大地為創作靈感來源。藝術家們以不同視角、多元素材，詮釋縱谷大地的豐沛生命力，同時傳遞希望和幽默，一同陪伴旅人迎接疫情過後更好的明天。
以太麻里、大武、達仁為主舞台的《南迴藝術季—Sicevudan從這出發》，共展出14件作品，無論太麻里鄉千禧曙光紀念園區的《行走的意識》和《潮‧南》、金崙海灘的《方圓之間》或太麻里車站前的《我輕輕聽》，都能邊脫鞋享受細沙撫慰，邊觀賞藝術品；大武鄉的大武南濱休憩區《通往天堂的階梯》、尚武9420濱海休憩區的《呼喚南島的風》和《起點》作品、大鳥遊憩區的《太平洋的呼喚、相約南迴》，同樣能眺望大海、吹著海風，靜心傾聽南迴的動人故事。 景點推薦
縱谷大地藝術季—漂鳥197
地點：關山、鹿野
日期：即日起至年底
網址：縱谷大地藝術季—漂鳥197
2021南迴藝術季～Sicevudan從這出發
地點：太麻里、大武、達仁
日期：即日起至11/14
網址：2021南迴藝術季～Sicevudan從這出發
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