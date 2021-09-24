別與財神擦身過！5-6月期統一發票千萬大獎還有2人未領
今（2021）年7-8月期統一發票將於9月25日開獎，不過，根據財政部統計，5-6月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有2位幸運得主未現身領獎，而200萬元特獎也還有1位中獎人沒來領獎，由於領獎期限至11月5日，還沒對獎的人趕快找出家中發票，才不會與財神擦身而過。
記者顏真真/台北報導
2021-09-24 10:33:01
今年5-6月期統一發票中獎號碼在7月25日就已開出，其中特別獎1000萬元中獎號碼為「51118051」；特獎200萬元中獎號碼為「37385202」；頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「27461411」、「99831976」、「10229515」，另增開1組六獎的中獎號碼為「747」。
根據財政部公布的中獎清冊，今年5-6月期統一發票排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領1000萬元特別獎中獎發票有12張、特獎中獎發票也有12張。
不過，截至目前為止，1000萬元特別獎仍有2名幸運得主尚未現身領獎，分別是在新北市蘆洲區仁愛街全家購買90元菸品及在高雄市岡山區仁壽路7-11花282元購買食品及飲料。
在200萬元特獎部分，同樣也還有1位幸運得主未領獎，這名中獎人是在高雄市左營區文康路全聯158元買食品。財政部也提醒，由於5-6月期統一發票兌獎期限至11月5日截止，還沒對獎的人，趕快找出當期發票，也許你就是這3位中獎幸運兒。
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