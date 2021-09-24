最糟預測成真！韓國中秋連假結束　24日確診破新高

MoneyDJ新聞 2021-09-24 09:38:56 記者 李彥瑾 報導
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9月24日，南韓新增COVID-19確定病例攀升至2,434例，打破8月10日創下2,221例的歷史新高，主因是中秋連假造成人口大規模移動，導致病毒在全國進一步擴散。
韓聯社報導，根據南韓疾病管理廳(KDCA)的最新數字，南韓24日通報新增2,434例COVID-19確定個案，較前一日的1,716例激增，其中2,416例為本土病例，使總確診人數升至295,132例。
由於傳染力極強的Delta變種病毒快速傳播，過去80天來，南韓單日新增病例數一直保持在1,000例以上。
9月18日至22日為南韓秋夕節(Chuseok，即南韓的中秋節)連假，是南韓重要傳統節慶。南韓衛生當局曾表達擔憂，許多人在此期間返鄉或出遊、跨區移動，流動人數上看百萬人，會加速疫情傳染，導致確診人數大幅激增。
佔該國總人口一半的首爾首都圈(包含首爾市、仁川市和京畿道)，為南韓疫情最嚴峻的重災區，24日確診數佔全國新確診數的72.3%，光是首爾市就高達903例，京畿道佔704例，仁川市則為140例。
KDCA表示，共有3,710萬人接種第一劑COVID-19疫苗，佔全國總人口的72.3%，2,260萬人已完整接種疫苗，佔44%。
隨著南韓政府加快疫苗施打作業，該國在中秋假期前達成七成人口接種1劑的目標。
下週一(9月27日)，南韓政府將宣佈規劃在10月至12月期間，為12至17歲青少年和孕婦開打COVID-19疫苗。
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資料來源-MoneyDJ理財網