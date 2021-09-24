苦瓜直接下鍋就NG！她曝「4步」秒去苦味　婆媽驚：有差

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1.最直接的方法就是去除苦味來源，也就是去除苦瓜籽時，把內膜刮乾淨

2.料理前先汆燙可降低苦味，也能保持脆度

3.苦瓜顆粒越小、顏色越深越苦，所以怕苦的人可以選擇顆粒較大的白苦瓜

4.切薄片冰鎮，可以降低苦味感