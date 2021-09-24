苦瓜直接下鍋就NG！她曝「4步」秒去苦味 婆媽驚：有差
苦瓜味道充滿層次且營養豐富，常被用來燉雞湯或炒鹹蛋，但其特有的苦味，也讓有些人感到畏懼。對此，美女營養師高敏敏近日就在臉書提到，苦瓜之所以會苦，是來自它的白色內膜，同時分享「4步驟」降低苦瓜的苦味，輕鬆把苦瓜的營養吃下肚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 13:43:05
高敏敏表示，苦瓜之所以會苦，是來自它的白色內膜，內膜裡面含有葫蘆素，苦雖苦卻具有很好的抗氧化能力，可以幫助消除疲勞、減緩老化；苦瓜還含有苦瓜素，在烹調的時候會產生甘苦味，所以吃起來才會苦苦的。而苦瓜也分很多種類，最苦的是顏色最深的山苦瓜，再來是顏色翠綠的綠苦瓜，最後是苦味最低的白苦瓜。
高敏敏指出，苦瓜營養價值都非常豐富，內含維生素C、膳食纖維和抗氧化物，雖然苦瓜的好處講不完，但是大家害怕它的苦味也是事實，至於要如何才能降低苦瓜苦味？她分享4步驟：
1.最直接的方法就是去除苦味來源，也就是去除苦瓜籽時，把內膜刮乾淨
2.料理前先汆燙可降低苦味，也能保持脆度
3.苦瓜顆粒越小、顏色越深越苦，所以怕苦的人可以選擇顆粒較大的白苦瓜
4.切薄片冰鎮，可以降低苦味感
高敏敏最後表示，雖然苦瓜好處多，但害怕它的人也不少，不妨試試以上降低苦味的方法，把苦瓜的營養吃下肚。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「超讚的啦」、「真的有差」、「苦瓜炒蛋好吃」、「原來如此，謝謝分享」、「我喜歡吃苦瓜」。（編輯：賴詠璿）