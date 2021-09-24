COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

10年來最大增幅！上半年外銷訂單增33.5%　創8月最佳紀錄

▲1至8月的外銷訂單較上年同期增33.5%，是2011年以來最大增幅。（圖／NOWnews資料照，記者蘇榮泉攝）
▲1至8月的外銷訂單較上年同期增33.5%，是2011年以來最大增幅。（圖／NOWnews資料照，記者蘇榮泉攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-24 17:09:42

經濟部今（24）日公布8月外銷訂單統計，與上月比較，月減17.9億美元至535.0億美元，但若與去年同月相比，外銷訂單增17.6%，也創下歷年同月新高紀錄。其中以化學品產品年增56.1%為最大宗，再來是基本金屬製品以及塑膠橡膠製品，年增479%與45.3%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部統計處指出，與7月相比，8月外銷訂單535.0億美元，則減少17.9億美元，但今年8月外銷訂單年增17.6%，累計1至8月與上年同期比較，1至8月的外銷訂單4187.3億美元，較上年同期增加33.5%，是2011年以來最大增幅。

統計處長黃于玲表示，8月台灣外銷訂單創歷年最佳紀錄，主因為全球經濟逐步復甦，消費動能穩健帶動科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，根據上半年表現來看，預估今年下半年維持正成長機會大，但仍須密切關注全球新冠變種病毒疫情發展。

進一步看外銷貨品類別，化學品產品年增56.1%為最大宗，再來是基本金屬製品以及塑膠橡膠製品，年增479%與45.3%。另在5G發展跟新興科技運用上，也持續維持高漲，支撐資訊通信、電子產品需求。

▲經濟部統計處公布8月外銷訂單紀錄。（圖／經濟部）
▲經濟部統計處公布8月外銷訂單紀錄。（圖／經濟部）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀