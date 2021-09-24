10年來最大增幅！上半年外銷訂單增33.5% 創8月最佳紀錄
經濟部今（24）日公布8月外銷訂單統計，與上月比較，月減17.9億美元至535.0億美元，但若與去年同月相比，外銷訂單增17.6%，也創下歷年同月新高紀錄。其中以化學品產品年增56.1%為最大宗，再來是基本金屬製品以及塑膠橡膠製品，年增479%與45.3%。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-24 17:09:42
經濟部統計處指出，與7月相比，8月外銷訂單535.0億美元，則減少17.9億美元，但今年8月外銷訂單年增17.6%，累計1至8月與上年同期比較，1至8月的外銷訂單4187.3億美元，較上年同期增加33.5%，是2011年以來最大增幅。
統計處長黃于玲表示，8月台灣外銷訂單創歷年最佳紀錄，主因為全球經濟逐步復甦，消費動能穩健帶動科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，根據上半年表現來看，預估今年下半年維持正成長機會大，但仍須密切關注全球新冠變種病毒疫情發展。
進一步看外銷貨品類別，化學品產品年增56.1%為最大宗，再來是基本金屬製品以及塑膠橡膠製品，年增479%與45.3%。另在5G發展跟新興科技運用上，也持續維持高漲，支撐資訊通信、電子產品需求。