買透天厝要整修進住　付百萬卻遇裝潢蟑螂

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顧姓男子表示，今年在八德區購買1戶20年透天厝，因房屋老舊且有漏水與壁癌等問題亟需裝潢維修，他領了勞保退休金百餘萬元想重新裝潢維修，上網找了裝潢公司談妥簽訂裝潢契約，雙方施工前明定工程細節、裝修項目與進度，雙方約定7月6日起施工、8月31日完工，工程總價約130萬元，羅姓業者也承諾一定會如約完成。
顧男表示，羅姓業者領取第一期款還很認真施工，但二期工程進度尚未完成，卻以購置衛浴設備需要資金支付等理由，顧姓男子選擇相信業者，希望能盡快如約在今年8月底前完成裝修，未料羅姓業者在8月中旬領了104萬元工程款後，隨即避不見面，屋內裝修工程完工不到6成，顧姓男子根本無法入住，眼見在8月底無法完工，顧姓男子幾度與羅姓業者下達最後通牒，但業者仍然藉故未出現施工，所以在8月30日將門鎖換掉，並委任律師寄出存證信函，打算循法律途徑解決，也希望不要再有其他民眾受騙上當。
顧姓男子聲稱，透天厝總計4層樓，房屋浴室排水溝阻塞無法使用，陽台一遇下雨還會積水，全棟地磚沒抹縫，樓梯地磚也未依照合約鋪設，200坪牆面完全都為油漆粉刷，許多工程細項都已收款卻未施作，眼見自己畢生心血付出後得不到回報不說，還被這種「裝潢蟑螂」欺騙心有不甘，後來聽說在新北市也有消費者被羅姓業者詐騙，為了不讓其他消費者被騙決定挺身而出，委託律師提告羅姓業者涉嫌詐欺。
羅姓業者事後辯稱，是顧姓業主自行更換透天厝大門鎖頭，讓他無法進場施工，他還是願意繼續完成剩餘工程等語，媒體想再進一步詢問則不回應，打電話也不接。
此外，顧姓男子委任律師陳力瑄指出，針對此項個案，建議社會大眾在找尋裝修公司時，除需確認信用與施工品質良好之廠商外，務必在契約約定時加以規範清楚，最好以分段給付估驗方式進行，才不會導致廠商收了錢卻不做事，或是工程屢屢出現嚴重瑕疵而放手不管；至於羅姓業者若想解釋，請到律師事務所說明清楚。