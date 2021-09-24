好消息！台灣申請入CPTPP 最易受中方壓力2國無投票權
繼中國政府在17日遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後，我國也在22日遞件申請加入，引發國際關注。對此，美國華府智庫的高級研究員波林（Greg Poling）今（24）日在推特上發文指出，在CPTPP現有的11個會員國中，只有8個國家擁有批准權，最容易受「中方壓力」的汶萊、馬來西亞沒投票權，直言這對台灣來說事件「好消息」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-24 20:20:13
台灣政府在22日正式遞件，以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）之稱，正式申請加入CPTPP，希冀加入後，能增加台灣的國際貿易競爭力。目前CPTPP共有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯等11個會員國。
由於中國與台灣相繼宣布申請加入，兩岸關係引發國際社會關注，在美國華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的高級研究員波林（Greg Poling）就在推特中發文，提出他的觀點。
波林表示，是否批准中國或台灣，將由CPTPP的11個會員國投票決定，不過報導指出，必須要有11個簽署國同意才可通過，此說法並不正確，因為汶萊跟馬來西亞並無投票權，且他們是最容易受到中方壓力的國家，因此這對台灣來說會是一個好消息。