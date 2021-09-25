疫情下苦難不減　土耳其維吾爾人疾呼防種族滅絕

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報告指出，過去一年國際社會忙於因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，維吾爾人所受苦難有增無減，中國政府對維吾爾人的監視沒有絲毫鬆懈。逾100萬人被關押在實際上是大監獄的「再教育營」中，他們遭到不實指控，沒有期限地被囚禁在過度擁擠的惡劣環境下。
土耳其接納1萬到5萬維吾爾人。報告提到，除了在新疆進行迫害，中國政府還派特工到土耳其監視維吾爾人，並將旅土耳其維吾爾人在新疆的家人當作人質，藉以施壓他們噤口或返家，「尤有甚者，北京堅決要求引渡政治上活躍的維吾爾人，以便將他們押進中國集中營裡」。
報告收錄許多當事人受訪內容，卡麗比努爾．斯迪克（Kalbinur Siddik）今年1月的電視訪談是其中之一。她說自己2017年9月1日被派到再教育營給遭囚禁的女孩教中文。
「進入再教育營之前必須通過3道大門。我進去的時候，裡頭的女孩多到讓人不禁覺得街上應該已經沒有維吾爾女孩了。」她表示：「她們被注射會停經的針劑、被警察侵犯。警察說那些女孩是他們『掌中的蒼蠅』，還說『我們想揍妳們就揍、想殺掉妳們就殺掉』。」
卡麗比努爾．斯迪克也提到所見到的再教育營伙食。她說：「就是一個小包子、一盤湯。只有上了中文課、會唱共產黨歌曲的人，晚間才有得吃，不然就得挨餓。」
再教育營對學員進行絕育手術和子宮內避孕手術的情況普遍。卡麗比努爾．斯迪克說：「即使我已經50歲而且根本不想有小孩，我離開中國之前，去年也被迫動了手術。」
報告並且臚列從新疆維吾爾人的苦難中獲益的國際和中國企業，其中在土耳其營運的企業包括運動品牌耐吉（Nike）、知名品牌颯拉（Zara）和母公司Inditex集團，以及中國的華為技術有限公司、大華技術股份有限公司、海康威視數位技術公司。
出席記者會的在野黨好黨（Iyi Party）國會議員尤庫許（Fahrettin Yokus）對執政當局喊話說，「對迫害噤聲無異聽命於中國」。他指出：「這份報告提供很好、很具體的真相。中國帝國主義不會只有吃下東突厥斯坦（即新疆），這是很大問題。但願不會發生、世界不會陷入麻煩，因為中國向來採行擴張主義政策。」
這份報告呼籲土耳其和各國政府為現居海外的維吾爾人提供庇護和居所、給予公民身分並且「應該向聯合國難民署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）及難民援助慈善組織提出所有必要的協助請求」。
報告強調，各國應恪盡聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）所賦予防止種族滅絕的義務，並且對嚴重侵犯維吾爾人權的官員和企業實施經濟和外交制裁，這包括對相關個人實施旅禁、凍結資產，並且對助長民族宗教監視與懲罰的民營企業禁止其商業交易。（編輯：陳惠珍）1100924