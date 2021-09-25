SOGO忠孝館有確診者足跡　8樓暫停營業一天

遠東SOGO百貨忠孝館昨（24）日接獲台北市政府衛生局通知，有確診者足跡到訪。業者指出，忠孝館昨晚（9/24）打烊後立即清消，並配合台北市政府防疫指導，八樓停業靜置一天，其他樓層則正常營業。同時SOGO百貨也要求忠孝館全體百貨專櫃人員做自主健康監測。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 08:59:44
遠東SOGO百貨指出，配合政府防疫及保障消費者、員工安全為重。向來主動積極配合政府相關防疫措施，從無間斷。賣場環境及硬體方面，每週一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機。同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全。
另外，也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，更於每專櫃配置酒精消毒液，隨時提供消毒清潔。館內美食街及餐廳除加強清潔消毒外，也設置隔版或梅花座，確保用餐安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。