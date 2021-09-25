COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

演過林心如丫鬟必紅！她上位「一姐」開公司　身價200億

▲范冰冰演完林心如（左）丫鬟爆紅。（圖／翻攝微博）
▲范冰冰演完林心如（左）丫鬟爆紅。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-25 12:46:16｜2021-09-25 12:55:04

林心如出道28年，擁有《還珠格格》、《鹿鼎記》等古裝劇代表作，林心如也被發現擁有「旺丫鬟」體質，許多演過林心如丫鬟的女明星，都在演藝圈闖出一片天，像是范冰冰進軍好萊塢、楊冪投資公司當老闆，市值高達50億（約台幣215億元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林心如主演《還珠格格》一炮而紅，當年由范冰冰飾演她的丫鬟，雙姝閨密情誼20年不變，林心如5年前在峇里島大婚，趙薇、范冰冰都出席婚禮，而范冰冰在演完《還珠格格》後，從配角爆紅變女主角，除了獲得金馬獎肯定，范冰冰也進軍好萊塢，演出《X戰警》、《355》等片。

▲林心如（左）在《美人心計》與楊冪對戲。（圖／翻攝微博）
▲林心如（左）在《美人心計》與楊冪對戲。（圖／翻攝微博）
楊冪在《美人心計》飾演林心如婢女，因為在這部戲表現出色，製作人于正下一部《宮》便找楊冪當女主角，將她捧成大陸「四小花旦」之一，楊冪除了拍攝影劇作品，自己也投資經紀公司嘉行傳媒，簽下迪麗熱巴、祝緒丹等人氣明星，市值高達50億（約台幣215億元）。

▲吳謹言（右二）未成名前演過林心如（左二）婢女。（圖／翻攝微博）
▲吳謹言（右二）未成名前演過林心如（左二）婢女。（圖／翻攝微博）
吳謹言在《秀麗江山之長歌行》演出林心如侍女，後來吳謹言拍了《延禧攻略》，靠著開掛版令妃「魏瓔珞」一角大紅大紫，3年密集拍了6部戲，產量相當驚人，不過口碑時好時壞，導致演技受到批評。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀