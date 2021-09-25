演過林心如丫鬟必紅！她上位「一姐」開公司 身價200億
林心如出道28年，擁有《還珠格格》、《鹿鼎記》等古裝劇代表作，林心如也被發現擁有「旺丫鬟」體質，許多演過林心如丫鬟的女明星，都在演藝圈闖出一片天，像是范冰冰進軍好萊塢、楊冪投資公司當老闆，市值高達50億（約台幣215億元）。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-25 12:46:16｜2021-09-25 12:55:04
林心如主演《還珠格格》一炮而紅，當年由范冰冰飾演她的丫鬟，雙姝閨密情誼20年不變，林心如5年前在峇里島大婚，趙薇、范冰冰都出席婚禮，而范冰冰在演完《還珠格格》後，從配角爆紅變女主角，除了獲得金馬獎肯定，范冰冰也進軍好萊塢，演出《X戰警》、《355》等片。
楊冪在《美人心計》飾演林心如婢女，因為在這部戲表現出色，製作人于正下一部《宮》便找楊冪當女主角，將她捧成大陸「四小花旦」之一，楊冪除了拍攝影劇作品，自己也投資經紀公司嘉行傳媒，簽下迪麗熱巴、祝緒丹等人氣明星，市值高達50億（約台幣215億元）。
吳謹言在《秀麗江山之長歌行》演出林心如侍女，後來吳謹言拍了《延禧攻略》，靠著開掛版令妃「魏瓔珞」一角大紅大紫，3年密集拍了6部戲，產量相當驚人，不過口碑時好時壞，導致演技受到批評。