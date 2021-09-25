學習歷程檔案遺失　教育部公布受害81校名單

32校是國立高中職、24校是縣市高中職、25校是私立高中職。

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受影響的81校中，32校園是國立高中職，包括國立興大附農、斗六家商、基隆商工、金門高中、玉里高中、台東高商、興大附中、曾文農工、中山大學附屬國光高中、新竹高商、斗六高中、苑裡高中、竹東高中、新竹高工、中興高中進修部、虎尾農工、北斗家商、嘉義家職進修部、苗栗農工、草屯商工、鳳山商工進修部、崇實高工、高師大附中、新營高工、內埔農工、苗栗高商、宜蘭高商進修部、竹南高中、新化高工、馬祖高中、頭城家商、金門農工進修部。

25校私立高中職包含，

縣市高中職包含，