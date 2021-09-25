學習歷程檔案遺失　教育部公布受害81校名單

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受影響的81校中，32校園是國立高中職，包括國立興大附農、斗六家商、基隆商工、金門高中、玉里高中、台東高商、興大附中、曾文農工、中山大學附屬國光高中、新竹高商、斗六高中、苑裡高中、竹東高中、新竹高工、中興高中進修部、虎尾農工、北斗家商、嘉義家職進修部、苗栗農工、草屯商工、鳳山商工進修部、崇實高工、高師大附中、新營高工、內埔農工、苗栗高商、宜蘭高商進修部、竹南高中、新化高工、馬祖高中、頭城家商、金門農工進修部。
25校私立高中職包含，私立忠信高中、私立義民高中、私立世界高中、私立屏榮高中、私立普台高中、私立建臺高中、私立立仁高中、私立聖心高中、私立慈濟大學附中、私立嶺東高中、私立曉明女中、私立宜寧高中、私立新民高中、私立立人高中、私立僑泰高中、私立大明高中、私立永平工商、私立清華高中、私立復旦高中、私立聖心女中、私立樹人家商、私立中華商海、私立崇光女中、私立能仁家商(含進修部)、光仁高級中學。
24校縣市高中職包含，台中市立大甲高中、台中市立台中高工、桃園市立武陵高中、台中市立長億高中、台中市立霧峰農工、苗栗縣立大同高中、市立文華高中、市立臺中二中、市立惠文高中、市立臺中女中、市立龍津高中、市立后綜高中、市立沙鹿高工、市立東勢高工、市立成德高中、縣立三義高中、縣立六家高中、市立平鎮高中、市立壽山高中、市立大溪高中、市立楊梅高中、市立桃園高中、市立香山高中、市立陽明高中。