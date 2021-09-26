習近平發賀電予朱立倫　綠委：國民黨哪天不用北京關愛？

朱立倫25日於國民黨主席選舉中勝出，當選新任主席，中國國家主席習近平今（26）日上午發出賀電給朱，賀電中表示，台海情勢複雜嚴峻，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政基礎上良性互動，加強合作。民進黨立委鄭運鵬對此表示，中國共產黨對我國政黨選擇性接觸，接受一個中國門檻才能往來，本身就是一個充滿政治目的的統戰手段，在國際上實在非常罕見。

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對於習近平發賀電給朱立倫，鄭運鵬表示，台灣是成熟的民主國家，中國共產黨對我國政黨選擇性接觸，接受一個中國門檻才能往來，本身就是一個充滿政治目的的統戰手段，不願意與台灣的民選政府平等官方往來，這在國際上是非常罕見而明確的政治規格標。

鄭運鵬說，賀電中「台海形式複雜險峻」這句話，全世界都認為是中國單方面威脅台灣造成的，只有中國共產黨和中國國民黨把責任歸責民進黨，這就是否定台灣人民的民主選擇。習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫忙唸經。

鄭運鵬說，習近平祝賀朱立倫當選這並不稀奇也不意外，但相信國人希望看到的，是中國國民黨哪一天可以不需要北京關愛的眼神，中國國民黨才會是一個忠於國家的民主的民主政黨。