玉米只拿來煮湯？大廚「一招」下飯又香：秒成澳門經典菜
玉米因其口感香甜，不少老饕都會將其拿來煲湯，夜市內還有攤販會將其以碳烤方式料理，焦香的味道撲鼻而來，總讓許多人垂涎三尺。對此，就有網友分享玉米的獨特食譜，而成品曝光後，就引來一票內行人大讚「這在澳門常吃到」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 15:09:00
原PO於臉書社團《家常菜》上分享一道全新的玉米料理，他指出材料部分需準備玉米條4～5根、水約一碗、沙茶醬5匙、辣油少許、二砂糖1匙、蔥花少許、辣椒花少許，「這道菜的靈感來自於夜市烤玉米～但我手法是用炸的再炒到收汁」。
他緊接著分享作法，首先將玉米條中間切成兩半後再切半，再來將油熱約170度，將玉米下鍋，「等到半微焦就可以起來，記得不要太焦唷！不然就變成黑玉米～鍋子熱放一碗水，丟沙茶醬、再丟辣油、再丟二砂糖，最後再丟玉米～下去喇～喇～喇～等到收汁起來裝盤～再用浮誇方式撒蔥花、辣椒花～這樣就很好吃了」。
貼文曝光後，隨即引來網友大讚，「看起來好下飯啊！或當配酒菜也不錯」、「有創意」、「看到就餓了！」、「看起來不錯，改天用白玉米試」、「一定很夠味，讚」、「有創意，收下了，謝謝分享」；甚至有老饕透露「這在澳門常吃到，算是家常料理，只是他們是用避風塘口味」、「玉米還要炸到有點焦會超級甜」。（編輯：陳雅雲）
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