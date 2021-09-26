公費流感疫苗分階段開打　11類族群10／1接種

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北26日電）指揮中心今天公布，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段10月1日展開，第2階段為11月15日，除50至64歲無高風險慢性病成人第2階段接種，其餘均在第1階段。





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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中呼籲，符合公費流感疫苗資格民眾宜儘速預約接種，且需注意「與COVID-19疫苗接種間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。





陳時中說明，公費流感疫苗施打期間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業仍持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，COVID-19及流感這2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。





今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段對象包括：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護/長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦。





以及具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。





第2階段施打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人。





陳時中提醒，民眾可透過各縣市衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到流感疫苗且節省排隊等候時間。





前往接種流感疫苗時，民眾應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。





進行流感疫苗接種評估時，請民眾出示全民健保動快易通健康存摺APP或COVID-19疫苗接種紀錄卡，確認民眾是否7天內曾接種COVID-19疫苗，並於完成接種流感疫苗後，於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。





陳時中表示，合約院所請配合妥善安排接種動線，讓預約民眾優先接種，適時增加人力疏導人流等接種規劃；此外，請醫師於接種前可先查詢全國性預防接種資訊管理系統。（編輯：陳清芳）1100926



