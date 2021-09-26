疫苗意願登記抱怨多　專家：政治考量的後果

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王任賢認為，中央原先規劃的疫苗接種與分配制度有問題，「像這種所有人都需要施打的疫苗，就應發配給地方決定」，王任賢說明，目前我國的疫苗接種策略為以公費第一至第九類按順序為優先，其餘則是依照年齡下放，另外開放民眾「意願登記」，但這和防疫並無相關，這只是政治考量下的結果。
「因為中央不想要下放疫苗的分配權給地方」，王任賢表示，在人人都需要打且疫苗短缺的狀況下，根本不該讓民眾自選廠牌，而是在優先接種醫事人員、65歲以上長者、孕婦、罕見疾病及重大傷病，也就是第一、六、八、九類人員後，將其餘疫苗按人口比例，全數分配給地方政府自由運用，中央政府想要獨攬疫苗分配大權，但後果就是現在怨聲載道。
且想要更改疫苗意願也不簡單，必須要在指定的期間內才能變更，接種日期勢必延後，另外，混打相關研究也持續進行中，到底要預約什麼疫苗？民眾要自己拿定主意，而且要「下好離手」，才有望早日接種。
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