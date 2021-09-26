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疫苗意願登記抱怨多　專家：政治考量的後果

▲防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時大嘆，中央政府現在承擔的，就是不將疫苗分配權下放給地方的後果。（示意圖／NOWnews資料照）
▲防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時大嘆，中央政府現在承擔的，就是不將疫苗分配權下放給地方的後果。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-26 17:41:55

隨著許多疫苗逐漸到貨，國內的疫苗覆蓋率也逐漸提高，不過疫苗如何施打？給誰打？仍是一大問題。許多民眾抱怨疫苗意願登記、預約相當不便民，而改選他種疫苗又有「等不到」的問題，對此，防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時大嘆，中央政府現在承擔的，就是不將疫苗分配權下放給地方的後果。

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指揮中心先前強調，我國疫苗採購數量絕對足夠，但疫苗遲遲不到貨，買再多，民眾也打不到疫苗，再加上又分為「意願登記」、「預約接種」程序，之後又延伸出更改意願登記，還有民眾忘記意願登記、預約時間等許多問題，引發民怨，防疫學會理事長王任賢便指出，指揮中心一開始進行疫苗意願登記就是錯誤決定。

王任賢認為，中央原先規劃的疫苗接種與分配制度有問題，「像這種所有人都需要施打的疫苗，就應發配給地方決定」，王任賢說明，目前我國的疫苗接種策略為以公費第一至第九類按順序為優先，其餘則是依照年齡下放，另外開放民眾「意願登記」，但這和防疫並無相關，這只是政治考量下的結果。

「因為中央不想要下放疫苗的分配權給地方」，王任賢表示，在人人都需要打且疫苗短缺的狀況下，根本不該讓民眾自選廠牌，而是在優先接種醫事人員、65歲以上長者、孕婦、罕見疾病及重大傷病，也就是第一、六、八、九類人員後，將其餘疫苗按人口比例，全數分配給地方政府自由運用，中央政府想要獨攬疫苗分配大權，但後果就是現在怨聲載道。

且想要更改疫苗意願也不簡單，必須要在指定的期間內才能變更，接種日期勢必延後，另外，混打相關研究也持續進行中，到底要預約什麼疫苗？民眾要自己拿定主意，而且要「下好離手」，才有望早日接種。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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