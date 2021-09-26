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全國首場議長盃匹克球賽熱鬧開打 大人小孩齊揮拍樂趣多

▲台南市議長盃匹克球賽今日熱鬧展開（圖／記者林怡孜攝，2021,09,26）
▲台南市議長盃匹克球賽今日熱鬧展開（圖／記者林怡孜攝，2021,09,26）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-26 21:27:08

第一屆「台南市議長盃匹克球賽」於今（26）日在安平區華府匹克球場熱鬧開打，來自不同縣市的匹克球好手紛紛來到台南互相競技。賽事由國小組一早展開，隨後由台北市立大學、台北海洋科技大學及快手匹克球工作室表演舞林匹克操，舞林匹克操是由匹克球發想並結合舞蹈律動，編創出的一套暖身操，動作輕鬆活潑又有趣味性，在場民眾也紛紛動起來隨之搖擺，增添不少樂趣。大會開球嘉賓由市議員李啟維、陳怡珍、李中岑及周麗津擔任，同時李啟維更與同是台南匹協會員的父親李文正參加親子組對抗賽，公餘之際的親子交流時間更顯珍貴。今天台南天氣雖然還有著秋老虎的餘威，但栩栩和風吹來還算涼爽，也有民眾隨手鋪起了野餐墊，在樹蔭下觀賞賽事。

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▲舞林匹克操由匹克球發想而成，動作活潑輕快，適合大人小孩（圖／記者林怡孜攝，2021,09,26）
▲舞林匹克操由匹克球發想而成，動作活潑輕快，適合大人小孩（圖／記者林怡孜攝，2021,09,26）

匹克球是一項結合羽球、網球與桌球特性的球類運動，規則簡單易學，初學者只要學習好基本技巧，很快就能上場享受揮拍的樂趣。匹克球拍的外型像一支大號的乒乓球拍，匹克球為大小像網球一樣的塑膠球，球本身有透氣孔以阻隔風阻。有人形容匹克球運動是用大型乒乓球拍在羽球場打塑膠網球，雖然是玩笑話，卻也是很貼切的形容。由於匹克球要求的場地、器材都比網球的便宜，也有人戲稱匹克球是「窮人的網球，poor men's tennis」。雖然場上雙方打球廝殺，力拚輸贏，但匹克球卻是項具備紳士風度的運動，因為匹克球出界與否的判決核心是以有利對方為主，完全尊重對手方的判斷。


台南市匹克球協會理事長高文彬表示，很開心看到喜愛匹克球的人越來越多，可見協會對於匹克球的推廣已漸漸看到成效。尤其是看到參賽國小學生嫻熟的匹克球技巧，幾乎超越大人，更對之後將匹克球推廣至校園深具信心。


今日參賽項目共分親子組對抗賽、國小組對抗賽、團體組對抗賽。台南市匹克球協會派出曾奪得匹克球雙打冠軍的成員參賽，友隊也派出從小即接觸匹克球的學生迎戰，雖然年齡差了一大截，但雙方上場揮拍競賽完全使出全力，你來我往間拚戰廝殺毫不保留，讓比賽增添不少可看性，賽事直到晚上6點才結束。比賽結果國小組金牌由蝌蚪工作室的盧彥予、陳佑恩奪得，親子組金牌得主為柯柔妤、黃莛程，台南市匹克球協會則包辦了團體組的金、銅牌。

▲台南市議長盃匹克球賽今日圓滿落幕，期待更多人投入這項老少咸宜的運動（圖／記者林怡孜攝，2021,09,26）
▲台南市議長盃匹克球賽今日圓滿落幕，期待更多人投入這項老少咸宜的運動（圖／記者林怡孜攝，2021,09,26）

配合中央流行疫情指揮中心指引，今日賽事於報到時皆量測與會人員體溫、提供酒精消毒，現場備有口罩、瓶裝水，提供與會人員領取，並遵守室外不超過100人之準則，全程控管人數。

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