NOW早報／終於等到了！陳時中今宣布「第一波鬆綁措施」

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針對10月4日是否降級鬆綁，陳時中回應，還有一周的時間，還需要持續觀察，不過今日就會宣布更多放鬆措施，但陳也強調，「基本上必要時候口罩戴好，如果要開放口罩當然會從戶外，還有一些沒辦法使用口罩的地方來開」，且以新加坡為例，兩人以上的聚會都被禁止，但短短4天卻暴增1500例確診，還是要謹慎以對，目前還是希望民眾把口罩戴好。
而針對「清零」問題，陳時中也表態，「當然希望清零，但有大規模傳播就需要經過一段時間才做得到，跟病毒共存是種心理建設，但是行政單位的目標還是朝著清零來做。」
今日天氣／颱風外圍環流影響！北東地區有間歇性陣雨
中央氣象局今（27）日表示，颱風蒲公英將往日本南方海面附近接近，不直接影響台灣，不過颱風環流讓東北風轉乾，北、東迎風面有局部短暫陣雨，降雨不多；背風面西半部空氣品質不佳，嘉義以南及各地靠山區有局部短陣雷陣雨。
溫度方面，清晨夜晚舒適，各地低溫約24到26度，白天仍偏熱，西半部高溫在33至35度，東半部約31、32度，戶外活動請適時補充水分。
朱立倫覆電習近平：「求同尊異」增進互信融合
中共國家總書記習近平昨（26）日上午9點發出賀電給國民黨新任黨主席朱立倫。習近平於賀電中重申兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上合作互動。朱立倫於11點回函表示，深盼今後貴我兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合。
江啟臣於去年當選時未收到中共賀電，如今習近平「恢復慣例」，於26日上午9時發賀電祝賀朱立倫當選黨主席，並於賀電中以「先生」稱呼朱立倫。習近平表示，過去一個時期，貴我兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。
朱立倫於26日上午11點覆電表示，兩岸關係30多年來，在貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來，在民進黨執政，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。
朱立倫表示，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。
搶金鐘又被爆婚訊！吳姍儒今天親自揭真相
吳宗憲日前才嫁掉二女兒吳則含，昨（26）日又傳來大女兒吳姍儒（Sandy）明年也要結婚的好消息。而恰巧今天吳宗憲、吳姍儒主持的節目《小明星大跟班》開棚錄影，屆時2人現身解惑婚訊一事，便能知道結婚喜訊是否為真。
吳姍儒與CEO男友愛情長跑5年，根據《CTWANT》報導，婚禮日期定在明年1月29日，地點則是在文華東方酒店。吳姍儒與男友愛得低調，鮮少一同現身公眾場合，日前在妹妹婚禮上被問到男友是否有陪同出席，她僅簡單表示：「重要的人都有到場。」隨後還被媒體催婚，吳姍儒則要大家別著急，如果有好消息一定會馬上告知。
此外，金鐘獎即將於10月2日登場，其中吳姍儒與唐綺陽、炎亞綸一起主持的節目《36題愛上你》入圍了「綜藝節目主持人獎」，是得獎的熱門組合之一，假使順利拿下金鐘獎，外加上明年真要結婚，可以說是雙喜臨門。
發票「中獎號碼」藏玄機！他一查震驚 苦主臉綠：地獄衰
統一發票每兩個月固定開獎一次，不少人都希望自己能夠加減中獎，來個生活中的小確幸，而在（25）日7、8月期統一發票兌獎號碼已經開出，就有網友分享要對獎時，卻發現本期數字的奧妙之處，貼文引發廣大迴響，甚至釣出真苦主。
原PO在PTT貼文指出「就那個七八月的統一發票剛開獎啦，但我剛剛發現，末三碼725會中獎、723也會中獎，但就是724你最爛，排你前面跟後面的人都中獎就你沒中，請問拿到724發票的人情何以堪？」原來是因為本次開獎號碼中，三組頭獎的中獎號碼分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」，而在末三碼兩百元的獎項部分，唯獨724無法中獎，剛好夾在23、25之間。
貼文一出，網友紛紛回應「你不說我還真的沒發現」、「724：我就爛」、「地獄倒霉鬼，這要拿到724也是衰」、「應該很想砸店」、「末四碼3724的人表示：....」、「不要對發票沒這困擾哈哈」、「726也是很可惜啊」、「對發票真的超討厭差一號啦！」
結果就在網友一片討論之際，就有苦主現身發出照片，只見照片上頭，尾數三碼正是沒中獎的「724」，讓不少網友馬上安慰「QQ還真的有苦主」、「幫20樓的苦主哭哭」、「末三碼的苦主，那有沒有3724的苦主，更悲慘」。
更新iOS15掃實聯制超卡！果粉秒曝「1秘訣」：變快很多
近期iPhone13系列全新機種正式開賣，iOS15系統也同步上線，不過就有果粉更新後，發現掃實聯制變得超卡，隨後也立刻有內行果粉傳授1秘訣，成功解決問題。原PO在PTT上發文提到「我目前拿iPhone8，前陣子更新到iOS15，之後明顯感覺到相機不易辨識QRCODE，每次都要在店家門口喬角度喬半天，有人也跟我一樣嗎？」
貼文一出立刻有不少苦主被釣出「我也是8，同感」、「更新iOS15後，掃完連結超難按，以前掃完可以邊走邊按，現在掃完一移開就不見」、「有同樣問題+1」、「我是8也這樣，然後難按的問題好像是有瀏海的才有」、「從iOS15發布到現在有很多人都問過這問題」。
隨後有內行果粉給出解決方式「直接在控制中心裡面設定一個條碼掃瞄器的捷徑，那個在iOS15最快」、「用控制中心的掃瞄器掃」、「用控制中心裡面的掃描很快」、「控制中心or捷徑，實名制用捷徑」。（編輯：張嘉哲）