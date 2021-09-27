森林裡逛市集有吃有玩 里山藝術之森圓滿落幕

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里山在是指位於高山和平原之間，包含社區、森林和農業的混合地景，活動由行政院農業委員會水土保持局台南分局主辦，利用策展模式來展現里山社區社會，生態及生產特色展現，包括部落文化、生態特色、友善農業及社區產業，呈現計畫輔導成果。歷年輔導里山社區有台南市楠西區密枝社區、七股區三股社區、左鎮區公舘社區、高雄市內門區內南社區、六龜區寶來社區、屏東縣三地門鄉德文社區、牡丹鄉高士社區、滿州鄉港口社區、澎湖縣湖西鄉湖東社區、湖西鄉南寮社區等。
豐饒之森市集活動展現出南台灣農村社區推動農村再生努力的成果，展出的社區攤位有 31 個。例如台南天埔社區用一條平凡的絲瓜，開啟不平凡的錦繡絲路、高雄南勝社區將荔枝6級化，提供鳳荔雪Q 餅、鳳荔酥、荔枝木體驗、屏東港口社區有港口茶冷泡、黑豆黑金、高士社區有太陽香菇、佛澤蘭茶等里山產物。澎湖幸福山海味，以里海生活展現高麗菜酸、花菜干、花生、地瓜等釜鍋物產，整合社區產業競爭力，每個攤位都精采。
當天活動有多項 DIY 體驗，有高士社區的金工手作、有寶來社區的染蛋體驗及密枝社區的手工冰淇淋等，也邀請臺中市公老坪社區、澎湖縣湖東社區進行「山、海社區對談」，到了傍晚還有昆蟲電影院可欣賞。隔天早上還有林間早餐會、排灣族祈福舞蹈、部落原聲演唱、西拉雅竹鼓、合唱表演，持續有DIY 體驗與市集活動，許多遠道而來的遊客，都充分享受了山林芬多精，認識農村社區的美好與特色與南台灣的豐饒物產。