客庄業者數位轉型　高市客委會推廣行動支付迎商機

無接觸付款在疫情期間蔚為主流，加上振興五倍券的加持引領數位商機。有鑑於偏鄉數位支付落差一直存在，高雄市政府客家事務委員會為協助高雄客庄業者爭取數位五倍券、客庄券加碼商機，邀請行動支付業者今（27）日在美濃區公所大禮堂舉辦推廣說明會，鼓勵客庄商家增加行動支付收費模式，迎接湧入客庄的各種振興券商機。





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▲高市府客委會協助高雄客庄業者爭取數位五倍券、客庄券加碼商機。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.27）

× ▲高市府客委會協助高雄客庄業者爭取數位五倍券、客庄券加碼商機。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.27）

高雄市經發局與高雄市客委會首次跨局處合作辦理「行動支付推廣說明會」，27日在美濃區公所大禮堂邀請台灣Pay、LINE Pay Money與街口支付等行動支付業者參與說明，委託臺灣獨角獸創意有限公司免費協助商家申辦行動支付服務，歡迎有意願的商家、沒有工商登記的老店、剛返鄉創業的青農或青年、或個人，能把握時間申辦，早日加入數位支付行列，推動無接觸付款，建立客庄數位品牌，讓高雄客庄的各行各業能在此波振興數位券上取得商機。



