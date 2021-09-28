謝金河批台商：柿子專挑軟的吃　對兩岸停電反應大不相同

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謝金河提到，台灣經歷兩次大停電，一次是2017年8月的全台大停電，蔡政府才剛執政不久，所有媒體都嚴厲譴責，當時停電也造成上任不久的經濟部長李世光下台；最近一次是5月疫情失控之際，台灣因為缺水、加上大停電，在野黨群起要要求剛上台的經濟部長王美花下台，還好她後來挺住了。
謝金河指出，每次大停電工商界領袖一定拿起大聲公痛罵台灣缺人、缺地、缺水、缺電等「五缺問題」，但這次中國無預警宣布限電，所有台商都在股市觀測站發布重訊，謝金河直言「沒有一個人敢跳出來抗議！同樣的大停電，國內的企業大老反應完全不一樣」。
謝金河續指，這次中國大停電，合理說法是為了提前落實碳中和的目標，另一方面也是在加速淘汰低端產業，但這個做法太急，有點像當年北京移出低端人口，都有很大的後座力，謝金河說：「從27日股市觀測站密密麻麻的重大訊息揭露來看，台商把鷄蛋押在中國這個籃子的並不少」。
謝金河強調：「對中國來說，這一年的變化太大了，從去年十月反壟斷法，阿里，騰訊，拚多多，美團被罰鉅款，到螞蟻上市喊停，接著滴滴出事，補教業中箭，接著演藝人員，到澳門博彩業，香港地產商⋯⋯中共中央第一箭射倒新經濟產業，第二箭射到恆大相關房地產業，這一次，能耗雙控可能重擊製造業，會影響出口。」
謝金河認為，這次中國用最強力的限電手段，勢必影響中國一直以來扮演生產基地的角色，東恊及印度的角色可能更加突顯；謝金河總結，中國的三腳鼎立狀態紛紛告急，中國領導人習近平的如意算盤是怎麼打的？這是很值得思考的深層問題。