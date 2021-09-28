嘉義以南防午後雷陣雨　週五變天、高溫略降

中央氣象局表示，今（28）日各地晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於環境風場為東北風，基隆北海岸、大臺北山區及東半部偶有零星短暫雨，白天偏熱，各地高溫約32至35度，呼籲民眾戶外活動請適時補充水分。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-28 07:48:52｜2021-09-28 07:49:29
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「蒲公英」在琉球東南方海面，向北北西前進，強度已過顛峰，但因進行雙眼牆的置換過程，有稍增強再減弱的變化，將延緩其減弱的速度，未來在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。
吳德榮說，今晨各地大都晴朗，花、東及恒春半島有零星降雨，根據最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受微弱東北風影響，迎風面北海岸及東半部偶有局部短暫雨。背風面天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達35、36度左右，應注意防曬；中南部山區午後偶有局部降雨的機率。今日各地氣溫：北部23至34度，中部23至36度；南部24至36度，東部22至35度。
吳德榮指出，明日、週四（29、30日）太平洋高壓增強，水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達36度左右，山區午後偶有零星短暫降雨的機率；週五、六（1、2日）太平洋高壓減弱，不穩定度提高；各地山區午後有強對流發展，並有擴及部分平地的機率，北台灣高溫略降。
下週日、一（3、4日）東半部水氣多，有局部短暫雨；西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。