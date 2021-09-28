戰機一早低空飛過！台北網被嚇醒：超大聲　國防部解答了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好可怕」、「中和，剛剛一次飛過很多台飛機，聲音很大」、「真的被嚇醒，想說中和哪有機場」、「新店超大聲」、「整個被嚇醒」、「我還以為飛機要掉下來了，哭阿」。
不過，有網友立刻指出「昨天新聞有講！」國防部昨日也在臉書粉絲團《國防部發言人》表示「來自國慶預演戰機飛行的Morning Call！祝福大家有美好的一天，雙十國慶即將到來，國軍陣容超強大！」透露在9月28日、30日與10月5日早上，陸軍的CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍的S-70C直升機，以及空軍的B-1900、C-130H慢速機隊、IDF、M2000-5、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，將先後飛越總統府上空，進行國慶空中預演。國防部也呼籲「國人的支持就是我們的原動力，當聽到、看到軍機從天上飛過，或在各種場合遇到國軍弟兄姊妹時，記得為他們加油打氣」。
對此，總統蔡英文昨發文表示「還記得去年秋天的某個早晨，被國慶預演的軍機驚醒嗎？」提醒今日早上國慶空中預演又來了，並稱「請大家聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采喔！」（編輯：賴詠璿）