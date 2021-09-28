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戰機一早低空飛過！台北網被嚇醒：超大聲　國防部解答了

▲今（28）日一大清早，許多北部民眾上網發文指出，聽見戰機高速掠空的聲響。（示意圖／軍聞社提供）
▲今（28）日一大清早，許多北部民眾上網發文指出，聽見戰機高速掠空的聲響。（示意圖／軍聞社提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-28 08:22:45

今（28）日一大清早，許多北部民眾上網發文指出，聽見戰機高速掠空的聲響，且目睹戰機低空飛過。對此，有網友找出答案，發現國防部前一日在臉書曾發文透露，隨著國慶日將近，國慶預演戰機飛行即將進行；總統蔡英文昨也在臉書提醒「明天早上國慶空中預演又來了！」將在9月28日、30日和10月5日三天一早，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空。

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有網友一早在PTT八卦版著急詢問，「就在剛剛，聽起來是戰機很低空的飛過台北市區，是在國慶預演嗎？還是又有人跑進防空識別區？」想知道為何一大早台北就有戰機飛很低的聲音。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好可怕」、「中和，剛剛一次飛過很多台飛機，聲音很大」、「真的被嚇醒，想說中和哪有機場」、「新店超大聲」、「整個被嚇醒」、「我還以為飛機要掉下來了，哭阿」。

不過，有網友立刻指出「昨天新聞有講！」國防部昨日也在臉書粉絲團《國防部發言人》表示「來自國慶預演戰機飛行的Morning Call！祝福大家有美好的一天，雙十國慶即將到來，國軍陣容超強大！」透露在9月28日、30日與10月5日早上，陸軍的CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍的S-70C直升機，以及空軍的B-1900、C-130H慢速機隊、IDF、M2000-5、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，將先後飛越總統府上空，進行國慶空中預演。國防部也呼籲「國人的支持就是我們的原動力，當聽到、看到軍機從天上飛過，或在各種場合遇到國軍弟兄姊妹時，記得為他們加油打氣」。

▲隨著國慶日將近，國慶預演戰機飛行即將進行。（圖／翻攝自《國防部發言人》）
▲隨著國慶日將近，國慶預演戰機飛行即將進行。（圖／翻攝自《國防部發言人》）
對此，總統蔡英文昨發文表示「還記得去年秋天的某個早晨，被國慶預演的軍機驚醒嗎？」提醒今日早上國慶空中預演又來了，並稱「請大家聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采喔！」（編輯：賴詠璿）

▲蔡英文提醒，9月28日、30日和10月5日三天一早國慶預演，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文提醒，9月28日、30日和10月5日三天一早國慶預演，駕駛戰機、運輸機、直升機將飛越台北市區的上空。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
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