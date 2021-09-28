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蔡英文曾稱「一中是唯一選擇」　朱立倫要綠營看清楚再罵

▲朱立倫在臉書列舉總統蔡英文過去對於兩岸的主張，點出蔡英文昔稱「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」，要求民進黨看清楚再罵。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲朱立倫在臉書列舉總統蔡英文過去對於兩岸的主張，點出蔡英文昔稱「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」，要求民進黨看清楚再罵。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-28 09:25:53｜2021-09-28 09:28:33

本屆國民黨主席由前任黨主席朱立倫當選，在回覆中共賀電文中，朱立倫主張反對台獨、且日期未加上中華民國，引發民進黨強烈抨擊。對此，昨（27）晚朱立倫在臉書列舉總統蔡英文過去對於兩岸的主張，點出蔡英文昔稱「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」，要求民進黨看清楚再罵。

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▲（圖/翻攝朱立倫臉書）
▲朱立倫貼出報紙新聞報導，點出蔡英文過去主張「未來一中是台灣民眾的唯一選擇。（圖/翻攝朱立倫臉書）
朱立倫貼出報紙新聞報導，並節錄蔡英文過去的主張，包含，「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神」最重要的特質就是「交流對話、擱置爭議」、「台灣除了少數原住民以外，大部分都是從大陸移民而來」、「台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心。」要求民進黨看清楚蔡英文主席的論述，再罵人。

朱立倫針對陸委會批評自己，「應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府」一事，也反嗆陸委會「看淸楚蔡英文總統的兩岸主張是什麼，先做功課，再對外發言」。

朱立倫也在文章中，表達自己的主張，朱立倫認為，「九二共識、一中各表」是擱置爭議與對岸實際交流互動、累積善意的基礎，我們的「一中」就是中華民國，「尊異」，就是尊重我們的民主自由，兩岸同是炎黃子孫，同樣傳承中華文化。

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