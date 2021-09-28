中國大陸限電危機 台股早盤跌近200點、太陽能成焦點
中國大陸恆大風暴還沒完全解決，限電危機又來，使美股跌多漲少。台北股市今（28）日開盤跌26.88點，加權股價指數以17286.89點開出。晶圓雙雄、貨櫃三雄、面板都走弱領跌大盤，早盤一度跌近200點。其中台積電早盤跌9元來到593元，聯電跌1.5%，長榮、陽明與萬海跌2到3%。而太陽能、造紙為盤面焦點、相對強勢。
記者許家禎/台北報導
2021-09-28 09:42:39
美股道瓊指數27日上漲71.37點，或0.21%，收34,869.37點；那斯達克指數下跌77.73點，或0.52%，收14,969.97點；標普500指數下跌12.37點，或0.28%，收4,443.11點；費城半導體指數下跌8.5點，或0.25%，收3,445.4點。
台北股市今日開盤跌26.88點，加權股價指數以17286.89點開出。權值股台積電早盤跌9元來到593元，聯電也一度跌到65.3元，跌幅1.5%，但隨後拉抬，跌幅縮小到0.7%，約65.8元的位置。日月光、國巨相對弱勢跌2%。友達、群創跌2%。鴻海旗下鄭州廠區及武漢廠區雙雙入選WEF燈塔工廠，今日早盤跌近1%，來到106.5元。
其他，航運股也綠油油，長榮早盤跌3%、陽明與萬海跌2到3%。而榮運、新興、台航、台驊也跌2%。塑化族群相對強勢，台聚漲2%，台塑、華夏、中石化漲0.4%到1%之間。另外，造紙類股走勢也強勁，華紙漲3%、正隆與永豐餘漲1%以上。而太陽能類股同樣走揚，碩禾、安集、元晶、聯合再生漲2到5%。