中國大陸限電危機　台股早盤跌近200點、太陽能成焦點

中國大陸恆大風暴還沒完全解決，限電危機又來，使美股跌多漲少。台北股市今（ 28 ）日開盤跌 26.88 點，加權股價指數以 17286.89 點開出。晶圓雙雄、貨櫃三雄、面板都走弱領跌大盤，早盤一度跌近 200 點。其中台積電早盤跌 9 元來到 593 元，聯電跌 1.5% ，長榮、陽明與萬海跌 2 到 3% 。而太陽能、造紙為盤面焦點、相對強勢。

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美股道瓊指數 27 日上漲 71.37 點，或 0.21% ，收 34,869.37 點 ； 那斯達克指數下跌 77.73 點，或 0.52% ，收 14,969.97 點 ； 標普 500 指數下跌 12.37 點，或 0.28% ，收 4,443.11 點 ； 費城半導體指數下跌 8.5 點，或 0.25% ，收 3,445.4 點。

台北股市今日開盤跌 26.88 點，加權股價指數以 17286.89 點開出。權值股台積電早盤跌 9 元來到 593 元，聯電也一度跌到 65.3 元，跌幅 1.5% ，但隨後拉抬，跌幅縮小到 0.7% ，約 65.8 元的位置。日月光、國巨相對弱勢跌 2% 。友達、群創跌 2% 。鴻海旗下鄭州廠區及武漢廠區雙雙入選 WEF 燈塔工廠，今日早盤跌近 1% ，來到 106.5 元。