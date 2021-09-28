影／女戰神發威！陳玉珍帶頭衝議場　肉搏戰死守發言台

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國民黨團清晨5點30分動員集合，陳玉珍到議場門外時發現民進黨立委還在睡覺，就搶先卡位大門佔得先機，事後她譏諷綠委「這樣也是打仗？睡覺也算排隊？」7點一到，藍綠立委推擠衝入議場，各自佔領發言台、質詢台及備詢台，藍營則自備麥克風，輪流發言、喊口號，要求蘇貞昌為3+11疫情破口誠懇向國人道歉，兩造人馬持續爆發口角、推擠。
進入議場後，陳玉珍及國民黨立委們死守發言台，民進黨立委蔡易餘則多次以髒話回敬，要求藍委撤離，雙方肉搏戰僵持許久。蘇貞昌自抵達議場時，民進黨立委立即以人海戰術，築起人牆，簇擁他站上發言台與備詢台，在外圍的陳玉珍還一度被推倒在地，但她上午帶頭衝刺、強力阻擋，已仍充分展現金門女戰神以1擋10的超強戰力。
陳玉珍於中場休息時間發文說明國民黨團為何而戰，陳表示，本來這會期也想讓蘇貞昌和陳時中好好針對3+11機師檢疫政策改變跟疫苗到貨量等問題來說清楚講明白，可是當他們看到行政院報告否認3+11是防疫破口，甚至陳時中還說「3+11跟800條人命有什麼關係」，陳玉珍直批，這種沒心沒肝的說法，「請問若不先向國人道歉，難道還讓他們在國會殿堂上大放厥詞嗎？」
陳玉珍指出，國民黨的訴求很清楚，包括一、交代清楚3+11黑箱決策的始末，沒會議記錄也請交出工作日誌。二、對於因防疫破口後續引起800多條人命，向國人表達行政團隊的歉意。陳強調，若上述兩點行政院都做不到，民進黨立委只想著靠人海戰術，簇擁著蘇貞昌上台完成施政報告，「抱歉，國民黨團無法接受，只能一戰」。