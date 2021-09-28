日本入境不認高端　指揮中心：請外交部持續溝通

日本政府官房長官加藤勝信今（28）日宣布放寬完整接種疫苗者入境居家隔離條件，但僅限輝瑞／BNT、莫德納及AstraZeneca等三種新冠疫苗。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，將請外交部針對疫苗護照互相認證部份再和日本溝通。
記者張志康/綜合報導
2021-09-28 15:28:50
加藤勝信今日表示，這項措施是因應經濟界希望商務往來趨於活躍的要求，也是基於疫苗接種取得進展並確認有效的現狀。放寬對象是接種完美國輝瑞、莫德納和英國阿斯特捷利康等疫苗而持有接種證明的入境者。若第10天檢測確認陰性，則解除隔離。
由於日本放寬的對象並不包括國產的高端新冠疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，外交部會針對疫苗護照互相認證部份再和日本溝通，如果像是技術規格的問題，這些都可以談；在高端這部分，像是資格認證的部份，也可以再提供資訊給對方。
台北市議員游淑慧今日上午也在臉書發文，質疑日本這個政策訊息9月5日已釋放，但這段期間政府或駐日代表處做了什麼努力？她指出，面對現實吧！當各國將逐漸以【接種疫苗】做為邊境放寬條件時，自己喊好棒棒沒用，國際認可才是通行證！
游淑慧強調，協助高端完成三期，爭取國際認可，這才是政府的首要工作。