NBA／Simmons想去別隊當核心　不滿自己在76人的進攻地位

NBA 各隊新賽季的訓練營即將開始，但費城 76 人還沒解決和 Ben Simmons 之間的問題。根據《 The Ringer 》記者 Kevin O'Connor 的報導， Simmons 和他的經紀公司對目前在球隊內的戰術地位不滿，希望能去一支圍繞他打造進攻的球隊。

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其實 76 人雙星在搭配上不合早已不是新聞，在兩個賽季前外界就有不少聲音質疑他們無法攜手奪冠。但是直到 Brett Brown 被炒、 Doc Rivers 也無計可施後，問題才嚴重的爆發出來。

上賽季 Simmons 的投籃技巧缺陷被無限放大，但是 Joel Embiid 也需要禁區空間，因此不可能讓他接近內線，這是 76 進攻體系的矛盾所在，除非前者練出投籃，否則這個死結很難打開。

因此， Simmons 現在想離隊的動機，除了是因為和球團關係破裂之外，更多是他和身邊的人都認為這樣可以幫助自己完全開發出在進攻端的潛力。儘管 Rivers 承諾會在新賽季做出微調，讓雙星進攻更高效，不過這並沒有打動 Simmons 的陣營。