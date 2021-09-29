NBA／Simmons想去別隊當核心 不滿自己在76人的進攻地位
NBA各隊新賽季的訓練營即將開始，但費城76人還沒解決和Ben Simmons之間的問題。根據《The Ringer》記者Kevin O'Connor的報導，Simmons和他的經紀公司對目前在球隊內的戰術地位不滿，希望能去一支圍繞他打造進攻的球隊。
記者黃建霖/綜合報導
2021-09-29 08:51:03
其實76人雙星在搭配上不合早已不是新聞，在兩個賽季前外界就有不少聲音質疑他們無法攜手奪冠。但是直到Brett Brown被炒、Doc Rivers也無計可施後，問題才嚴重的爆發出來。
上賽季Simmons的投籃技巧缺陷被無限放大，但是Joel Embiid也需要禁區空間，因此不可能讓他接近內線，這是76進攻體系的矛盾所在，除非前者練出投籃，否則這個死結很難打開。
因此，Simmons現在想離隊的動機，除了是因為和球團關係破裂之外，更多是他和身邊的人都認為這樣可以幫助自己完全開發出在進攻端的潛力。儘管Rivers承諾會在新賽季做出微調，讓雙星進攻更高效，不過這並沒有打動Simmons的陣營。
知名籃球記者Sam Amico直言「他們(Embiid和Simmons)搭檔的時光已經結束了。」因為兩人風格不一樣，而得分的位置卻又太接近，因此很難產生好的化學效應。