家長氣炸！北市1.3萬學生疫苗延遲　林奕華要求中央解決

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林奕華批評，指揮中心顯然沒有注意目前只有BNT疫苗，可以施打於12至17歲青少年族群的獨特性。指揮中心在疫苗施打規劃時，並沒有預留足夠的數量給12至17歲的學生施打，才會導致這次全台30萬名、其中台北市有1.3萬名學生無疫苗可打的窘況。事實上，過去疫苗短缺時，指揮中心也曾透過留控機制，保留一定數量的莫德納給孕婦和前3類人員優先施打，並非無前例可循。
林奕華表示，不論是莫德納孤兒或是此次學生專案無疫苗可打，都凸顯出指揮中心對疫苗的施打規劃亂無章法，毫無邏輯可言，一出事就把所有責任推給疫苗到貨不穩定。但指揮中心早在8月底就宣布要優先由12至17歲的學生族群以造冊方式接種BNT疫苗，就應該記取先前莫德納孤兒的經驗，預先規劃疫苗的留控機制，以確保所有學生都有足夠的疫苗可施打。
林奕華提醒指揮中心，12至17歲的學生並無法挑疫苗，而是只有BNT能打，到底為何會發生學校疫苗的供應延遲？如期施打一定做不到嗎？指揮中心不需要對外說明清楚嗎？
今天指揮中心已通知台北市政府BNT疫苗將延遲，總計有2所高中職、14所國中、3所外僑學校，共19校、13777名學生的接種期程會延至10月9日後。
林奕華認為，若要學生等到10月9日後才施打，又可能遇上段考，加重學生和家長的焦慮感。她籲請中央儘速補救，讓學生們如期接種，不要每次疫苗短缺就用到貨不穩定為由掩飾政府失職，或兩手一攤只會把問題甩鍋給地方和學校。