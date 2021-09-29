費鴻泰向游錫堃告3狀　要求將蔡其昌移送紀律委員會

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲今（29日）拜會立法院長游錫堃。費於會前受訪時針對28日蘇揆施政報告狀況，提出3質疑，要求將立法院副院長蔡其昌移送紀律委員會。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-29 10:54:19｜2021-09-29 10:58:09
行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行施政報告，國民黨團因不滿行政院堅定否認「3+11」與5月本土群聚感染關聯，再次展開杯葛行動，民進黨團則與時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換質詢順序，且火速完成政黨質詢程序。
對此，費鴻泰受訪表示，黨團將向游提出3點質疑，第一、立法院的慣例是排隊登記發言，不可能前、後門同時開，但昨天7點民進黨立委竟尾隨開後門的議事人員進入議場，蔡其昌的處理作法有失公平。
其次，費鴻泰指出，依照《立院職權行使法》第19條規定，參加政黨質詢的委員名單必須在院會前一天提出，且按照立院慣例，交換質詢次序必須都在當日名單上，並經過雙方同意，昨天他根本沒有時間請秘書播放質詢簡報和影片，顯示蔡其昌主持議事不公。
最後，費鴻泰說，對於蔡其昌嚴重漠視各立委權益，主持作法也不符合議事相關規定和慣例，要求游錫堃將蔡移送至紀律委員會。