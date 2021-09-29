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禾馨為四叉貓驗抗體合法嗎？衛生局答非所問：他們夠有名

▲被問到禾馨診所為一般民眾檢驗抗體是否合法？台北市衛生局醫事管理科長何叔安（右一）答非所問表示「禾馨真的夠有名了，不用靠這個打知名度。」（圖／台北市政府提供）
▲被問到禾馨診所為一般民眾檢驗抗體是否合法？台北市衛生局醫事管理科長何叔安（右一）答非所問表示「禾馨真的夠有名了，不用靠這個打知名度。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-29 16:24:40

網紅四叉貓今（29）日在臉書上再度公布二度檢驗抗體的結果，而為他檢驗的醫事單位禾馨診所，日前已經因為私自訂定檢驗費，遭到台北市衛生局開罰。而在檢驗費審查尚未完成前，禾馨診所仍持續為一般民眾檢驗抗體。對此今日下午北市府的防疫記者會上，也被問到相關合法性的問題，對此主管機關衛生局方面，則答非所問回應「禾馨真的夠有名了，不用靠這個打知名度」讓在場記者咋舌。

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衛生局醫事管理科科長何叔安，在防疫記者會上被問到禾馨診所為一般民眾進行疫苗抗體檢測，是否已經違法一事，何叔安僅表示相關狀況衛生局都在關注，後續會依法辦理，不過此時何叔安卻額外表示「禾馨真的夠有名了，不用靠這個打知名度。」

現場記者再追問，具體裁罰是否為五萬元？檢驗費是否已經審核過關？對此何叔安則表示，開罰五萬元沒有錯，已經按照收費標準違反醫療法裁罰，而後來禾馨也有向北市衛生局提出申請收費標準，但目前中央並未公布具體規範細則，所以還未審查通過。

會後台北市政府發言人陳智菡補充說明，表示禾馨診所為一般民眾檢驗抗體的行為屬於非法，目前衛生局已經依照違反醫事法相關規定開立裁處書，若未來還有發現相關檢驗行為，將會加重裁罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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