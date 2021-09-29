當選自民黨總裁　岸田文雄籲黨團結迎戰參眾院大選

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岸田當上自民黨第27任總裁，10月4日臨時國會首相指名時將被指名為新首相，成為日本第100任首相。
選舉結果出爐後，原本是自民黨總裁、現任首相菅義偉在自民黨眾、參議員大會上致詞恭賀岸田當選總裁。岸田隨後發表當選感言說：「我們一定要讓人民看到『脫胎換骨的自民黨』，總裁選舉已結束，大家要團結迎接眾議院選舉、參議院選舉。」
岸田表示，因為很多人民說自己的心聲無法傳達，反映在政治上，人民變得不相信政治，他對於日本的民主主義正處於危機狀態懷有很強的危機感，於是奮不顧身第一個表態要出馬參選黨總裁選舉。
他還說，當前國難還持續存在，首先他要努力做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫工作。此外，在年底之前一定要研擬好數十兆日圓規模的經濟對策。有關新的資本主義、自由且開放的印度太平洋構想的實現、少子化對策等都是課題。
岸田說，要從今天開始全力衝刺，希望全黨一起努力往前衝。他還強調自己的「特技」就是傾聽他人的意見，希望今後能打造光明的日本的未來。
岸田生於1957年，眾議院廣島1區選出的眾議員，當選眾議員9次。歷任外務大臣、防衛大臣、自民黨政調會長等職務。他將成為新首相，是繼安倍晉三、菅義偉以及民主黨政府的鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥之後，第6位於二次大戰後出生的首相。
這次是岸田第二度出馬參選自民黨總裁選舉，這次他在選舉廣告中說：「我去年參選自民黨總裁選舉失利後，很多人都說我完了，但我還是要努力。」
接下來，10月21日本屆眾議院議員任期將屆滿，岸田是否等到本屆眾議員任期屆滿才宣佈解散眾議院，備受矚目。（編輯：周永捷）1100929