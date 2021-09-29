岸田文雄當選自民黨總裁　防疫等挑戰成課題

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日本產經新聞報導，岸田馬上要面臨的課題就是防疫。包括東京都在內的19都道府縣，將於30日全面解除「緊急事態宣言」，但外界對接下來可能發生第6波疫情的憂慮仍揮之不去。
因此，外界關注岸田能否在兼顧防疫的情況下，展現出促進經濟復甦、正式恢復社會活動的領導能力。
岸田身為新任總裁，最快明天將決定黨務一級主管人事，如果能順利任命負責實際黨務的幹事長等「黨四役」（黨內4個重要職務）等人事，將可期待未來黨務穩定運作。
岸田以「全員野球」（意指場上場下的人都要團結一致）說明追求全黨團結，也讓外界關注在總裁選舉落敗的河野太郎，與前總務大臣高市早苗會受到什麼樣的待遇。
當然，眼下最重要的課題莫過於在眾議院大選率領自民黨獲勝，岸田預計將於10月4日舉行的臨時國會被指名為第100任首相，同天著手組閣。
根據目前估算，加上新首相將在國會進行「所信表明演說」（類似施政方針報告）及各政黨代表質詢的時間後，眾議院大選投開票日很可能落在11月7日或14日。
日本從二次大戰以來，還沒有像這次在新任首相就任後的如此短時間內，就要舉行攸關政權是否輪替的眾議院大選；同時，這次也是史無前例在眾議員任期10月21日屆滿後，才進行眾議院大選的一次。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100929