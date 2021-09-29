10/1起北市開放公園遊具 柯文哲叮嚀：使用前後勤洗手
因應新冠肺炎疫情在台北市逐漸趨緩，台北市長柯文哲今（29）日下午在北市防疫記者會上宣布，10月1日起將開放北市轄內公園的遊具，讓小朋友們可以自由使用遊玩。不過柯文哲也表示，小朋友與親屬仍要落實實聯制的規範，並全程配戴口罩，使用遊具前後也要勤洗手或消毒。
記者丁上程／台北報導
2021-09-29 17:56:38
柯文哲表示，因為疫情趨緩，10月1日起將開放北市內公園兒童遊戲場，不過仍要落實實聯制、全程配戴口罩等相關規範，並且保持室外1公尺以上的安全距離，使用遊具前後也應勤洗手或消毒。而每日也會有專人對兒童遊戲場進行消毒，若有確診足跡，公園設施也將會停用三天。
而針對校園解封方面，柯文哲也宣布10月5日起開放北市國高中職辦理校外教學相關活動，不過必須得經家長會、教師會、學年教師召開會議並同意，並且在出發前舉行說明會，完善說明相關應注意事項與防疫配套措施。柯文哲強調，其他非學校人員包含司機、領隊及導遊等相關人員，都須事先繳交健康管理聲明書，或是施打疫苗證明等等。
至於校園場地租借的部分，柯文哲也宣布10月7日起將陸續開放，首批開放的校園為和平高中、育成高中以及方和實驗國中。初步規劃為該校學生接種疫苗後「15天」起開放租借使用，且相關場館仍要維持相關防疫規範。
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