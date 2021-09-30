《美股》國庫券殖利率回落　標普彈；費半摜破100日線

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道瓊工業平均指數9月29日終場上漲0.26%(90.73點)、收34,390.72點。那斯達克指數下跌0.24%(34.24點)、收14,512.44點，創7月20日以來收盤新低。標準普爾500指數上漲0.16%(6.83點)、收4,359.46點。費城半導體指數下挫1.53%(50.55點)、收3,263.84點，創8月20日以來收盤新低，摜破100日移動平均線。
公債賣壓29日趨緩，使殖利率略為止升。路透社報價顯示，紐約債市29日尾盤時，美國10年期公債殖利率上漲1個基點至1.5462%，稍早一度下探1.494%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢)
投資人持續關注國會對舉債上限的辯論。美國政府目前仰仗的預算計畫即將於10月1日到期。美國財政部長葉倫(Janet Yellen)28日直指，10月18日是避免倒債危機的最後期限。她表示，財政部支付政府債務的「非常措施」，只能支撐到10月18日。
眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)29日表示，國會將設法通過暫停舉債上限的法案。一個月期國庫券殖利率甫於28日飆升至0.086%、創2021年Q1以來新高，29日聞訊回落至0.0507%。
上述變化促使美股盤勢止穩，由防衛型類股領軍走揚。不過，標普500本(9)月仍將下跌，結束連續7個月的漲勢。Wealthspire Advisors資深副總Oliver Pursche表示，投資人目前最關心三件事：Fed削減購債步伐的時間、鮑爾認為延續時間恐比預期還久的通膨、國會目前正在辯論的舉債上限議題。
鮑爾29日在歐洲央行(ECB)舉辦的研討會上表示，供應鏈瓶頸並未改善，著實令人「灰心」(frustrating)，問題似乎還惡化了些。他預測這個情況很可能會持續到明(2022)年，通膨居高不下的時間將比Fed原本估計還久。
MarketWatch報導，Merrill and Bank of America Private Bank市場策略資訊長Joe Quinlan表示，鮑爾開始形容通膨「比預期強勁、延續時間恐比預期長」，問題並非Fed何時要開始縮減購債，因為市場早已將之反應完畢；關鍵議題在於，2022年是否會升更多次息？
Quinlan警告，若升息速度太慢，可能造成更大風險，尤其是當通膨居高不下之際。他最擔憂的是供應鏈瓶頸何時能見到曙光，預測兩週後企業公布大量財報時，對於盈餘的展望，都將圍繞供應鏈瓶頸議題。
近來因殖利率跳升而下挫的科技類股勉強反彈。蘋果(Apple Inc.)、網飛(Netflix Inc.)分別上漲0.65%、2.61%，但亞馬遜(Amazon.com)、Google母公司Alphabet Inc.下滑0.45%、1.22%。那指29日開盤原本領漲，最終卻因殖利率從低點攀高而落後其他指數。
美光對2022年Q1的每股盈餘、營收展望令投資人失望，股價下挫2%、收71.64美元，創8月20日以來收盤新低。這拖累半導體類股走軟，輝達(Nvidia)、超微(AMD)分別下滑0.88%、1.15%。
在個股變化方面，折扣零售商Dollar Tree大漲16.49%、收100.51美元，成為標普500的領漲個股。該公司宣布擴大庫藏股規模，並計畫在部分門市嘗試調高售價。
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資料來源-MoneyDJ理財網