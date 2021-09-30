真面目曝光！謝金燕卸下濃妝　46歲淡妝模樣如少女

46歲電音天后謝金燕因疫情工作停擺，她也時常在社群平台與粉絲分享近況。因工作關係，謝金燕在舞台上總是濃妝豔抹，昨（29）日她罕見PO出淡妝模樣，看著後面海報直呼，想念舞台上的自己了。
娛樂中心/綜合報導
2021-09-30 15:48:00｜2021-09-30 16:09:10
謝金燕罕見PO出淡妝照，一臉清純甜美的模樣，擄獲不少粉絲，她寫上：「跟後面那個又酷又臭臉的姐合照，淡妝的樣子，沒了霸氣，多了親和，姐…我想妳了。」即便沒什麼化妝謝金燕氣色看上去也相當好，讓人看不出已是46歲的年紀，宛如青春期的少女。
謝金燕原定10月的演唱會也因疫情往後延，讓不少粉絲期待在開唱的那天，紛紛在底下留言，「姊淡妝也好好看，現在疫情趨緩演唱會應該也有眉目了吧，真的想你了！期待現場見」、「我覺得後面那個姊很時尚，沒有臭臉。」、「那是我要說的，我想妳了」、「怎麼可以那麼正」、「現在疫情趨緩，有些藝人也有活動可接，拜託姐也接場活動，好久沒看現場的妳」。（編輯：薛羽彤）
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