華航機師檢疫違規　指揮中心：近兩個月3件違規

根據週刊今（30）日報導，有機師於「5+9」加強自主健康管理期間，多次邀請非同住友人至住家作客群聚，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，華航每月都有回報機組員違規，最近兩個月，八月、九月有3件。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-30 16:23:51｜2021-09-30 16:26:30
一名華航林姓副機師8月15日執飛「法蘭克福－台北」任務，並於8月16日入境返台，依規定，因接種第二劑疫苗未滿兩周，需在長程航班返台後進行5天居家檢疫加上9天加強自主健康管理，不過林姓機師在5天居家檢疫期間違反規定，多次攜帶非同住友人返家，甚至還讓一名空姐留宿過夜。
陳時中說明，針對該個案，華航本身會對違規人員懲處，民航局這邊也會檢視華航是否有不當之處或不完全，華航每月都有回報機組員違規，最近兩個月機組員違規案件有3件，其中兩件為居家檢疫期間外出，另外一件為加強版自主健康管理違反規定，會請民航局加強督導各航空公司。
而副指揮官陳宗彥則表示，這位機師違規是在八月份，機組員還不需要到防疫旅館，可以返家居家檢疫，但還是違規外出，民航局會去調查清楚。
針對機師在居檢期間外出違規，華航剛已完成調查並表示，違規事證明確，今日召開人評會做出決議，依員工獎懲規定從重議處，處分一大過二小過及停飛，無限期取消其空勤資格；公司並再次重申，員工應嚴格遵守防疫規範，如有違規，嚴懲不貸。
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