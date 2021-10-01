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金鐘56／國民婆婆、童養媳拚視后　死亡之組「她」被看好

▲準金鐘視后蔡嘉茵（左圖起）、李維維、鍾欣凌、孫淑媚、孫可芳。（圖／女孩上場、三立台劇、天橋上的魔術師、若是一個人臉書、公視提供）
▲準金鐘視后蔡嘉茵（左圖起）、李維維、鍾欣凌、孫淑媚、孫可芳。（圖／女孩上場、三立台劇、天橋上的魔術師、若是一個人臉書、公視提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-01 08:00:00

第56屆電視金鐘獎本周六（10/2）頒獎，今年角逐戲劇節目女主角獎的有鍾欣凌《我的婆婆怎麼那麼可愛》、孫淑媚《天橋上的魔術師》、孫可芳《若是一個人》、李維維《羅雀高飛》及蔡嘉茵《客家尋味劇場－女孩上場》，《NOWnews今日新聞》邀請網友票選心目中的金鐘視后得主，結果出爐。

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鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》獲得最高票49.85%，成為網友最看好的入圍者，她曾拿過一座戲劇節目女主角獎，一座迷你劇集／電視電影女主角獎，今年再度演活「國民婆婆」角色，還是最難演的喜劇，無懸念被提名，但是否成功挑戰第3座視后，得看評審口味。

▲鍾欣凌看到一哥躺在病床於心不忍。（圖 / 公視提供）
▲鍾欣凌演活傳統又討喜的「蘇林彩香」。（圖／公視提供）
李維維以八點檔《羅雀高飛》拿下第二名，票數25.23%，在戲劇耕耘多年的她，擁有出色外型、獨特個人魅力及強大的表演力道，此次詮釋苦情童養媳、全台語演出，一致獲得評審團肯定，連主任委員曹瑞原都點名稱讚。

▲李維維在《羅雀》演童養媳。（圖／三立台劇臉書）
▲李維維在《羅雀》演童養媳。（圖／三立台劇臉書）
第三名是以《天橋上的魔術師》入圍的孫淑媚，雖然孫淑媚過去有不少戲劇作品，但給人的印象還是台語歌后，她在劇中完全丟掉歌手包袱，不僅燙爆炸頭，還大飆國罵，面對性別認同不被社會接受的兒子，同時又有賺人熱淚的親情戲，內心戲多變，若拿獎也是實至名歸。

▲孫淑媚飾演奔走尋子的「點媽」。（圖／天橋上的魔術師臉書）
▲孫淑媚飾演奔走尋子的「點媽」。（圖／天橋上的魔術師臉書）
金鐘視后預測後續排名為《若是一個人》的孫可芳，以及《客家尋味劇場－女孩上場》的蔡嘉茵。（編輯：楊穎軒）

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