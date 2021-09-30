鼓勵北市民眾用APP叫計程車 公運處推百萬搭車金抽獎
為了鼓勵民眾使用手機APP叫計程車，減少於路邊招手攔車的叫車行為，台北市公運處推出「使用叫車APP、百萬獎金送給你」的乘車抽獎活動，自10月1日至10月31日止，只要使用活動指定的10家派遣車隊APP，包括55688、LINE TAXI、Uber在內，搭乘趟次起訖點位於台北市境內乘車趟次，即可獲得抽獎機會，共計抽出2萬趟（每趟50元）搭車金，搭越多中獎機率越高。
記者丁上程／台北報導
2021-09-30 17:56:23｜2021-09-30 17:57:03
北市公運處表示，為鼓勵民眾使用手機APP叫車，減少於路邊招手攔車的叫車行為，並且可改善計程車空車於道路巡迴攬客，所衍生的交通壅塞及車輛排放廢氣，造成空氣汙染等問題，同時也可提升計程車營運效能及駕駛營收，因此結合臺北市內10家派遣計程車隊，共同辦理行銷推廣活動，所屬合作計程車車輛數逾3萬輛，叫車十分便利。
公運處說，民眾參與活動須符合3個要件，第一，活動時間於2021年10月1日至10月31日；第二，利用指定計程車隊APP叫車；第三，搭乘趟次起訖點任一點位於台北市境內。
公運處指出，符合前述規範乘車趟次，經民眾於各家車隊叫車APP內，點擊或填寫資料表明參加活動意願後，每趟均得參與活動抽獎，總計100萬元搭車金，共將抽出2萬名中獎者，每名中獎者都可獲得「搭車金每趟50元優惠序號」，不過抽中的搭車金則得於2021年12月26日前使用完畢。
公運處提及，抽獎結果預計於2021年11月19日公告於公運處網站，中獎結果各車隊也會主動以簡訊、APP推播等方式通知中獎人，搭越多中獎機率越高。