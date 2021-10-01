議員擔心台積電來不了 陳其邁：「潛在投資方」清楚程序
國民黨高雄市議員黃紹庭曾在台積電任職，對於外界瘋傳台積電要來高雄並座落在高雄煉油廠土地，黃紹庭在質詢時質疑，高煉廠的土地整治時程讓人擔心「台積電是否真的來的了，我怕這個煮熟的鴨子會飛掉」，對此高雄市長陳其邁強調，汙染的整治方式、時間、期程，「潛在的投資方」都很清楚。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-01 12:02:46
黃紹庭指出，這陣子有很多的專家學者，還有當地人來跟反映，質疑高煉廠土汙和水汙的完成時程，何時才能完成並解列，黃紹庭認為，整治完才能夠解列，根據合約土汙是明年的10月份才能夠完成，水汙最晚是在後年底，但市長只知道明年2月份就要解列，就要接著做環評跟開發，那如果土汙跟水汙做到一半，有問題怎麼辦？
黃紹庭認為，此舉無異於「先射箭再畫靶」，如果我們土地都沒有整治完，就要片面宣布解列去做環評，台積電是個世界大廠，如果這一塊土地沒有完全整治完，就給台積電去設廠的話，台積電有辦法承擔這樣蓋在一個污染的土地上面嗎？所以才問市政府「我們準備好了沒有？」。
對此，陳其邁強調，所有的汙染的整治的方式、時間、期程，跟「潛在的投資方」都有密切的合作，所以投資方都很清楚，現在市政府在做的程序是甚麼，至於明年2月底會完成解列，指的是在第三區，所以解列是在明年的2月就會完成現址第三區的解列。
陳其邁說，那些挖出來的土壤完成汙染的不論是熱脫附或是水洗的整治會是在明年的11月，並在今年的11月底就會送市都委會，也會在明年的1月底會送部的都委會，環評的程序會從明年的3月開始辦理，到明年的4月在地方一級一審來通過環評程序的一些處裡。