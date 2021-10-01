機車遭人用衛生棉貼字條辱罵　車主怒：給我一個合理道歉

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貼文的小姐表示，9/28日（二）大約晚上快十點的時候，她準備騎車從楊梅後火車站回家，卻發現車被人移到外面的紅線上，儀錶板上還用衛生棉貼了非常沒有禮貌的紙條，「你媽沒教你水準嗎？移別人車衝啥小？」。
貼文的女車主強調，當初騎來停放的是一個空的停車格，並沒有移動任何人的車。她事後調閱附近的監視畫面，鎖定一位騎黑色Cuxi綁馬尾的小姐，認為是她將機車移到紅線上停放，並且以衛生棉貼上字條後離去。遭貼字條的車主表示，「雖然監視器畫面沒有拍到您把紙條貼在我車上的這個動作，但我相信明理人都能看的出來是同一個人吧？」
貼文一出，許多網友紛紛留言並討論案情，希望找出到底是誰移車？又是誰用衛生棉貼字條？但眾說紛紜也無法有個明確的答案。有網友歪樓表示，「我比較好奇的是，衛生棉比膠帶好用嗎？還是傷害性不高，但污辱性極高。」
車主表示已經報案希望警方找出移她車還貼字條的兇手，楊梅分局表示，警方受理後，將調閱監視器釐清對造當事人，通知到案說明。車主也表示，「希望板上有人能認得出這位騎黑色cuxi綁馬尾的小姐，或是您（Cuxi車主）有看到這篇貼文的話，請您來私訊我，您不僅對我有不實的指控，還汙辱到我媽媽，請您來給我一個合理的道歉！」