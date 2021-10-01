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機車遭人用衛生棉貼字條辱罵　車主怒：給我一個合理道歉

▲桃園楊梅一位女車主，日前她的機車遭到挪移並以衛生棉貼上辱罵性的字條，她貼文尋人，希望得到一個合理的道歉。（圖／翻攝「爆料公社」）
▲桃園楊梅一位女車主，日前她的機車遭到挪移並以衛生棉貼上辱罵性的字條，她貼文尋人，希望得到一個合理的道歉。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者李春台/桃園報導

2021-10-01 13:20:44

桃園市楊梅區日前發生一起機車遭挪移還以衛生棉貼上帶有警告及污辱字眼的字條。網友將照片及自行調閱的監視影片貼上臉書「爆料公社」，希望貼字條的人能夠出面說明並還她一個合理的道歉。

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貼文的小姐表示，9/28日（二）大約晚上快十點的時候，她準備騎車從楊梅後火車站回家，卻發現車被人移到外面的紅線上，儀錶板上還用衛生棉貼了非常沒有禮貌的紙條，「你媽沒教你水準嗎？移別人車衝啥小？」。


貼文的女車主強調，當初騎來停放的是一個空的停車格，並沒有移動任何人的車。她事後調閱附近的監視畫面，鎖定一位騎黑色Cuxi綁馬尾的小姐，認為是她將機車移到紅線上停放，並且以衛生棉貼上字條後離去。遭貼字條的車主表示，「雖然監視器畫面沒有拍到您把紙條貼在我車上的這個動作，但我相信明理人都能看的出來是同一個人吧？」


貼文一出，許多網友紛紛留言並討論案情，希望找出到底是誰移車？又是誰用衛生棉貼字條？但眾說紛紜也無法有個明確的答案。有網友歪樓表示，「我比較好奇的是，衛生棉比膠帶好用嗎？還是傷害性不高，但污辱性極高。」


車主表示已經報案希望警方找出移她車還貼字條的兇手，楊梅分局表示，警方受理後，將調閱監視器釐清對造當事人，通知到案說明。車主也表示，「希望板上有人能認得出這位騎黑色cuxi綁馬尾的小姐，或是您（Cuxi車主）有看到這篇貼文的話，請您來私訊我，您不僅對我有不實的指控，還汙辱到我媽媽，請您來給我一個合理的道歉！」

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