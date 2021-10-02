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指甲驚見「垂直凹痕」！她好奇提問　過來人猛勸：快就醫

▲一名民眾突然發現自己的指甲上浮現了「垂直凹痕」，好奇提問同時也釣出不少過來人分享親身經歷，勸她有空就趕緊到醫院檢查一番。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
▲一名民眾突然發現自己的指甲上浮現了「垂直凹痕」，好奇提問同時也釣出不少過來人分享親身經歷，勸她有空就趕緊到醫院檢查一番。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

編輯中心/綜合報導

2021-10-02 11:42:19｜2021-10-02 11:47:24

常說健康是人最大的財富，照顧健康多注意身體的變化相當重要，尤其是突然出現的症狀或異常，更有可能代表著身體正在向你呼救。日前有一名女網友發現自己的指甲表面出現凹槽，想知道身體哪裡出了問題，發文一問之下也換來不少人回應，更有過來人分享自身恐怖經驗，紛紛勸她趕緊到醫院檢查。

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這名女網友透過臉書社團「爆系知識家」發文提問，並貼出自己指甲照片擔心問「身體哪裡出問題嗎？」，只見原PO貼出的照片中，其中一根手指頭的指甲上出現了一條直直的凹痕，上網搜尋後才發現這樣的症狀輕微的代表營養不良，嚴重的卻則有癌症、肝腎等問題，讓她害怕地連忙提問「如果要去醫院檢查又要看什麼科呢？」

▲醫師郭彥良分享，其實只需要觀測指甲顏色，就能快速判斷有無缺氧。（圖／翻攝自臉書粉專 不來的郭醫師 《 Dr. Brad Kuo 》）
▲指甲能夠反映身體某些症狀，例如只要觀測指甲顏色，就能快速判斷有無缺氧。（示意圖／翻攝自臉書粉專 不來的郭醫師 《 Dr. Brad Kuo 》）
照片曝光後掀起眾人議論紛紛，有過來人就分享了自己的親身經驗，「其實還真的可能蠻嚴重的…八年多前我覺得我指甲有溝，然後沒多久以後我心肌梗塞，放完支架以後指甲就恢復正常了」、「前一年我也是發現指甲橫面的部分有凹陷，沒多久就膽結石堵塞膽管引發腎指數超標，移除膽結石後指甲就恢復了，所以還是盡快去醫院全身檢查一下」、「檢查腎上腺素是否低下，長期吃含類固醇的藥或壓力大都容易引起，調整過後就恢復了，這會較少人發現的症狀」。

留言中也有許多民眾勸原PO別過於擔心煩惱，建議找個時間到醫院仔細檢查「壓力過大，前女友也常常這樣⋯多吃營養的食物，多休息自然會好」、「皮膚科看看，也許只是長期碰油水的傷害」、「不知掛什麼就先掛家醫科，讓醫生去幫你判斷」、「是看皮膚科，網路上寫的不會比妳去讓專業醫師看來得準」、「這麼怕就花錢和時間去做全身健康檢查，不要只單單看某一科」。（編輯：楊智傑）

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