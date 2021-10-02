法議員將訪台　學者：歐洲對台灣重要性正在覺醒

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中國駐法使館對法國官員指手畫腳引發輿論譁然，曾任國防部長的李察當即表示不會更改行程；10月的訪問計畫也證實台法關係未因中國施壓而改變。
對此，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）接受中央社專訪指出，法國參議員訪台行程很重要，顯示雙方維持議會層面互動的努力。
他說，國會互訪是傳統，但這次訪問特別之處，不僅在於去年參訪因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而暫停，更因過去幾個月以來，中國不斷增加施壓力道企圖阻撓，包括盧沙野多次威脅要報復或制裁法國議員。
波恩達茲表示，過去幾個月以來，歐洲和法國都對台灣的重要性有所覺醒，「我2020年9月在凱達格蘭論壇上有談過這趨勢，多數人都對此一笑置之；但一年後，公開表態的次數已倍增，特別是歐洲議會」。
他舉例，歐洲議會1月提出的國際政治與歐洲安全年度報告中首次有一整段專門談台灣的內容；且歐盟外交委員會也通過關於發展與台灣關係重要性的草案，強調需要與台灣展開歐台投資等協議的對話，甚至建議歐洲經貿辦事處更名。
不僅如此，波恩達茲也指出，「歐台互動極度強健、關係強化，合作也相當具體，立陶宛、捷克等國的行動更是積極；同樣希望台灣民眾了解，歐盟也是台灣的重要夥伴」。
至於歐中關係，波恩達茲認為雙方關係近來顯然惡化，中國被歐洲視為合作夥伴、經濟競爭者與體制敵手。
他指出，這種從2019年開始的觀感並沒有改變，但關係卻惡化了，其中原因包括中國制裁歐洲議員甚至是機構。
波恩達茲進一步分析，「歐中投資協議現階段已名存實亡，歐中關係進展遇到困難，歐美合作則日益緊密」。不過，中國仍是歐洲夥伴，並在氣候變遷等議題上合作，目的是希望雙方對等、中國更透明，以發展更平衡的關係。
此外，對於中國使館提到「參議員具官方身分，應執行法國官方政策」，波恩達茲駁斥指出，法國議員享有自主權，不代表政府；立法與行政間權力分立，議員訪台也不帶有政府職責。
他強調，中國駐法使館完全有權力反對或批評議員參訪，但不得禁止或威脅法國議員，也不能將政府與國會混為一談，否定法國權力分立與民主機制運作，這是令人無法接受的。
被問到法國議員這次訪台是否將強化台灣在法國印太戰略中的角色？波恩達茲認為並不會。他坦言，法國存在某種程度的矛盾，例如台灣出現在法國主導的歐盟印太合作戰略計畫中，甚至把台灣視為歐盟重要戰略夥伴，但在法國印太戰略中卻未被提及。
不過，波恩達茲表示，法國政策的不連貫並不影響台法各層面的實際緊密聯繫，法國與台灣的合作更是歐盟國家之最。雖然法國並未明確提及與台灣在印太戰略上的政治合作，但法國近來對台灣議題越來越積極，包括在七大工業國集團（G7）公報上首提台灣重要性，或在法澳2+2雙首長架構中支持台灣參與國際等。
波恩達茲強調，參議員這次訪台不僅凸顯法國社會與台灣的連結以及台法社會的緊密性，也展現台法間擁有共同價值觀、利益與目標。「我們一直在說國與國的關係，但別忘了雙邊社會的密切關係，這也是非常重要的」。（編輯：周永捷）1101002