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王樂妍竊歌曲判半年刑　藍又時諷「獲得12年抄襲自由」

▲藍又時（左）怒控王樂妍抄襲歌曲，是竊取他人的心血點滴。（圖／藍又時FB、王樂妍IG）
▲藍又時（左）怒控王樂妍抄襲歌曲，是竊取他人的心血點滴。（圖／藍又時FB、王樂妍IG）

記者江芷稜/綜合報導

2021-10-02 12:03:33

創作歌手藍又時指控女星王樂妍（前藝名為王心如），2009年的歌曲《到底愛怎麼了》涉及抄襲其創作《睡美人》，官司纏訟12年，一審判無罪，二審劇情大逆轉，因兩首歌認定相似度超過98%，考量雙方和解，智財法院改判王樂妍6個月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

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▲藍又時近年生活不平靜，還和前夫傳出家暴、離婚官司。（圖／藍又時FB）
▲藍又時近年生活不平靜，還和前夫傳出家暴、離婚官司。（圖／藍又時FB）
藍又時曾被網友怒指誣告，又指她度量狹小，昨在臉書撰寫千字文，洋洋灑灑述說12年來的委屈，因第一時間不忍心興訟，想給對方機會說明，王樂妍置之不理，直到提告後才冷漠回電，還質疑「妳在錄音對不對？」讓她心灰意冷，走上法律一途。

藍又時指當時將《睡美人》給同學聽過，大家都知道這是她的作品，也教過學妹王樂妍彈奏，還被以為是她賣歌給唱片公司，兩人同台錄節目時，對方竟毫無愧色在她面前唱完歌曲，說這是多年前的「壓箱寶」、「很不好意思唱給大家聽」這類的話，讓她胃部翻騰，感覺只想吐。

▲王樂妍近日在IG貼文分享悠閒生活，網友紛紛留言盼她能為抄襲歌曲道歉。（圖／王樂妍IG）
▲王樂妍近日在IG貼文分享悠閒生活，網友紛紛留言盼她能為抄襲歌曲道歉。（圖／王樂妍IG）
12年終獲遲來的正義，藍又時強調，抄襲歌曲，是竊取他人的「滴滴血淚」，最後與王樂妍和解，「是因為我選擇原諒她，並非代表沒有犯罪」。她無奈表示，開庭時她還向法官求情，給予對方緩刑，裁定卻沒有緩刑，最後恍然大悟：「她已經得到12年的抄襲自由了。」

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