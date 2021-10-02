趕11月開放邊境前　澳洲認可北京科興疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
● 著眼中國留學生的可觀利潤
隨國內疫苗覆蓋率接近80%的關鍵門檻，澳洲當局已開始鬆綁部分嚴格邊境限制。過去18個月以來，無數國際航班停飛，絕大多數澳洲人不得離境，海外的澳洲人也難以踏進國門。
莫里森告訴媒體：「我們很快就會再度開放國境。從下個月開始。」
澳洲準備向因疫情而被拒於海外的數千名外國學生敞開大門。國際教育是澳洲利潤豐厚的收入來源，光2019年在新南威爾斯州的收入就達到146億澳元（約110億美元）。據澳洲貿易部數據，中國是澳洲最大的國際學生來源，其次是印度、尼泊爾和越南。
這項決定可視為澳洲向中國遞出橄欖枝。中澳雙方近年為COVID-19溯源、美國組建抗中網等關係惡化，衍生貿易爭端。
● 國際間疫苗認可輪廓浮現
一些歐洲國家已表示將接受科興疫苗，納入認可的疫苗接種者入境名單。美國上週宣布將向大多數接種疫苗的外國人開放入境時，也表達類似觀點。
德國之聲（DW）報導，美國9月底宣布自11月起，已施打兩劑疫苗且持有登機前3天內新型冠狀病毒陰性檢測證明者可入境美國，這些已完全接種疫苗的國際旅客入境美國後不需再接受隔離。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人史肯納（Thomas Skinner）說，只要完全接種被世界衛生組織（WHO）核准列入緊急使用的疫苗，都將視為完成接種。
此外，2022北京冬奧組委會日前呈交國際奧會（IOC）的防疫措施裡明訂，接受所有獲世衛及相關國際組織認證的疫苗。
目前獲世衛核准列入緊急使用清單的COVID-19疫苗包括輝瑞（Pfizer）/BioNTech、歐洲版AZ（AstraZeneca EU）、韓國版AZ（AstraZeneca-SK Bio）、印度版AZ（Covishield）、嬌生（J&J）、莫德納（Moderna）、中國國藥（Sinopharm）及北京科興（Sinovac）。
● 維多利亞州疫情創新高
但據路透社報導，佔澳洲1/4以上人口的維多利亞州，今天通報新增1488例COVID-19確診，創下自去年疫情以來各州的新高。
維州另有兩人染疫病故。維州自8月5日以來實施嚴格封城，試圖遏阻Delta變異株（最先現蹤於印度）疫情擴散。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101002