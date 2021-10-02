金鐘紅毯／黃鐙輝變台版小丑？身上小物「比我還要貴」
第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，本屆由黃豪平、蔡尚樺出任紅毯主持人，擔任頒獎人的黃鐙輝盛裝出席，他邊走邊跳舞，好心情藏不住，受訪時笑稱身上帶著「比自己還要貴」的配件。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-02 18:04:10｜2021-10-02 18:06:33
黃鐙輝自稱是「南港劉德華」，遭蔡尚樺吐槽：「說謊是被允許的嗎？」形容對方在紅毯上舞動像「台版小丑」，黃鐙輝更示意鏡頭拍身上的胸針，透露：「很貴，比我（價碼）還貴！」並稱這次沒入圍，以輕鬆心情參加盛會。
今年頒獎典禮主持人由視網膜獨挑大梁，表演節目共3段，為資深音樂人陳明章的「按下PAUSE鍵之後」，吳姍儒（Sandy）、炎亞綸、視網膜的「這是綜藝新視代」，以及動力火車的「向世界說我們的故事」，而追緬逝世的小鬼、龍劭華等已故藝人橋段，也受到關注。
本屆電視金鐘獎，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看。（編輯：楊穎軒）