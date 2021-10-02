金鐘56／小薰抱走迷你女配　盼運氣變「孕」氣

第56屆金鐘獎於今（2）日在國父紀念館舉辦，頒獎典禮在晚間7點開始，本屆的迷你劇集（電視電影）最佳女配角由《大債時代》小薰（黃瀞怡）獲得，她希望把得獎好運傳給經紀人，讓在努力人工受孕的經紀人沾沾喜氣，成功拚出小孩。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-02 20:19:26｜2021-10-02 20:30:52
小薰在《大債時代》裡的老公留下一屁股債就輕生，她詮釋一人扶養2個小孩的單親媽媽，笑說最大的困難是：「我本身個性愛說話，但是在片場不太能說話。」如何演出一個堅強的母親？小薰說：「我把媽媽離開的心情，加上女生天生的母愛，發揮到淋漓盡致。」只是哭戲不少，讓她直呼對身心靈是滿痛苦的一件事。
評審指出小薰的角色總是在哭，但她沒有把角色的悲傷詮釋成單純的苦情，反而看到作為母親為了活下去強打精神、裝作一切都沒有改變，眼神充滿母親的堅毅及對家的愛，表現可圈可點。
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