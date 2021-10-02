全部公開了！老K曝「不能說的笑話」內容：嗆喬瑟夫孬種
脫口秀演員龍龍30日出面淚訴，表示受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，而她也與薩泰爾公司老闆博恩求助，但卻未獲實質解決，讓她承受不住，將事情全盤托出。對此，老K也發布影片回應，除了表明不願跟「那個人」道歉外，更透露出被剪掉的笑話內容，還牽扯出喬瑟夫。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 21:45:43｜2021-10-02 21:49:49
老K今（2）日晚間發布一則長達20分鐘的影片，表達出自己對這件事情的態度，「向薩泰爾娛樂、執行長Hauer、博恩、賀瓏、以及所有因此感到不適的女性男性致上最深的歉意」，但卻不願對龍龍道歉，還暗諷對方是「喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」。
而引起雙方不快的導火線之一，在《炎上》現場老K講出來但後來被剪掉的「那個不能說的笑話」，老K也完整揭露，透露全部內容差不多就是「講到龍龍，你們有發現台上少了誰？為什麼薩泰爾派我出來，而不是其他人？沒錯，因為有個人、有個孬種，不敢出現，在那邊躲，喬瑟夫就是在說你，大家別以為不可能，龍龍都可以為消費客家人交客家男友，他寫原住民段子有什麼嗎？」
對照博恩今日早上爆淚喊話老K「你到底為什麼不願意道歉？」看來老K依然堅持自己的立場，更反擊「事發至今，沒有一家媒體一個記者來試著問過我的想法，任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？」雙方爭議持續延燒。（編輯：倪浩軒）