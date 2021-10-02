金鐘56／吳宗憲伴大家童年 女兒沒感覺：他都不在家！
第56屆金鐘獎今（2日）在國父紀念館舉辦，頒獎典禮晚間7點開始，吳姍儒跟炎亞綸帶來《這是綜藝新視代》表演，炎亞綸問全場：「在場誰不是看著憲哥的節目長大？」吳姍儒妙回：「我啊！他都不在家！」一番話笑翻全場。
記者陳雅蘭/台北報導
2021-10-02 22:43:19｜2021-10-02 23:17:09
吳姍儒台上猛虧爸爸，說：「《小明星大跟班》應該要改名『大明星小跟班』！仔細看一下那位跟班，看著看著快要不行了！」說完鏡頭帶到吳宗憲，炎亞綸就問：「在場誰不是看著憲哥的節目長大？」吳姍儒妙回：「我啊！他都不在家！」
台上大家探討「何謂綜藝」，他們回顧過往各型態得獎的節目，吳姍儒說：「關於綜藝，經典傳承是一定要的，但我不是，我是遺傳！長年的研究，我發現綜藝就在我身上！」也提到現今網路節目也有機會角逐金鐘獎，包含實境節目《全明星運動會》、選秀節目《菱格世代DD52》等等，跳脫傳統更是新世代必須突破的關鍵。
依照中央流行疫情指揮中心二級警戒標準，今年金鐘獎星光大道及頒獎典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓、得獎者可不用戴口罩，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。
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