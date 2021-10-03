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澳洲Delta變異株疫情蔓延　部分零確診州也淪陷

▲澳洲衛生當局數據顯示，3日通報逾1900人確診Delta變異株。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲衛生當局數據顯示，3日通報逾1900人確診Delta變異株。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-03 18:47:10

（中央社墨爾本3日綜合外電報導）澳洲衛生當局數據顯示，3日通報逾1900人確診Delta變異株。當局仍難以遏制人口最多的2州的疫情，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已蔓延至原本零確診的幾個州。

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已實施封城數週的維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales）3日共通報1887例確診、13例病故。

連續58天維持零確診紀錄的塔斯馬尼亞州（Tasmania），2日通報1例本土感染；南澳州（South Australia）本週末也出現新增案例。

昆士蘭州（Queensland）基本上沒有COVID-19疫情，也未通報新的感染病例。全國橄欖球聯賽（National Rugby League）總決賽3日晚間在首府布里斯本（Brisbane）開打，但只允許開放75%容量、即3萬9000人入場觀戰。

一旦疫苗完整接種率達到80%，維多利亞州和新南威爾斯州就會解除封鎖措施，但當局警告，隨著澳洲學習與COVID-19共存，確診數量預料將會激增，醫院也將面臨沉重壓力。

預計新南威爾斯州將於10月底、11月初達到上述目標，維多利亞州則會晚個幾週。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）3日警告：「對於我們的護士、救護人員和醫師而言，這將是最艱難、最具挑戰性的一段時期。」

一旦80%的16歲（含）以上民眾完整接種疫苗，澳洲也將自下月開始，逐步取消一些州實施18個月的國際旅行禁令。

截至2日，澳洲56%人口已完整接種疫苗，80%至少已接種1劑疫苗。

儘管近月來，每日新增病例數量迭創新高，但與其他已開發國家相較，澳洲的染疫人數並不算太高。自疫情爆發迄今，澳洲累計感染人數略高於11萬，累計死亡人數則為1334人。（譯者：施施/核稿：林治平）1101003

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