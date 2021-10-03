受反疫苗訊息影響　英國年輕人接種狀況不踴躍

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東倫敦大學（University of East London）設立了一間小型診所，專替學生接種疫苗，但法新社前往訪問時，診所內冷冷清清，許多人預約後並未出現。
依約前往診所接種的一名學生表示，她很期待開學，但因為先前「一直待在家，所以我不覺得有必要接種疫苗，我不覺得自己有染疫風險」。
現在她坦言，自己「有點擔心確診人數會上升」，且她希望「多數學生都要接種疫苗」。
東倫敦大學疫苗接種計劃負責人柯特勒（Sally Cutler）承認，到目前為止，接種計畫可說成效不彰，「有些學生來接種，但人數不是很多」。
柯特勒說，由於許多反疫苗人士聲稱疫苗有害，「我認為，要說服年輕人接種並非易事」。
她指出：「他們在社群媒體上聽到很多錯誤訊息；他們顯然有很多擔憂；他們聽到一些關於（疫苗）影響生育能力的說法，這完全是空穴來風。」
英國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數在全球名列前茅，迄今有超過13萬6000人病故，但快速有效的疫苗接種計劃如今已經奏效。
據英國政府的最新數據，全國16歲以上的國民有高達82%已接種2劑疫苗。
統計資料顯示，年輕人最不願意接種疫苗。
在英格蘭地區，66%的18至24歲年輕人已接種至少1劑疫苗，在倫敦，這個數字僅為55%。（譯者：施施/核稿：林治平）1101003